2017 yılında özerk olarak faaliyete başlayan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), tüm yükseköğretim kurumlarını kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi ana konularında her beş yılda bir kurumsal dış değerlendirme süreçlerinden geçirmektedir. Bu kapsamda, üniversitemiz YÖKAK’ın 2017 yılında yaptığı kurumsal dış değerlendirmeden geçmişti.2017 yılında YÖKAK ve SDÜ web sayfalarında yayınlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu kapsamında kalite süreçleri ile ilgili olarak üniversitemiz tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek ve bir ara rapor hazırlamak üzere İzleme Ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret programı COVİD-19 salgınından dolayı çevrimiçi toplantı şeklinde yapıldı.SDÜ