Telefondan YouTube Video İndirme Android ve iPhone Adımları

Telefondan YouTube Video İndirme Android ve iPhone AdımlarıTelefona video kaydetmek için uygulama kurmak zorunlu değil; video bağlantısını kopyalayıp tarayıcı tabanlı bir araca yapıştırmak yeterli oluyor. Yöntem Android ve iOS fark etmeksizin Chrome, Safari ve cihazda kurulu diğer tarayıcılarda çalışıyor, dosyayı MP4 biçiminde indiriyor. Üyelik açmak, hesap şifresi girmek ya da uygulamaya yetki vermek gerekmiyor. Aşağıda Android ve iPhone adımları ayrı ayrı, karşılaştırma tablosuyla birlikte anlatılıyor. Yazının ilerleyen bölümünde telif hakkı ve kullanım koşulları çerçevesi de açıkça özetleniyor.
Çevrimdışı izleme ihtiyacı çoğu zaman yolda ortaya çıkıyor. Otobüste, uçakta, metro tünelinde ya da çekim gücünün zayıf olduğu bir kasabada video açmak istediğinizde bağlantı sizi yarı yolda bırakıyor. Kaydedilmiş bir dosya telefonun hafızasında duruyorsa aynı içerik internet olmadan da sorunsuz açılıyor. Mobil veri kotasını korumak isteyenler için de mantık aynı işliyor; videoyu wifi bağlantısındayken bir kez indiriyorsunuz, sonra kaç kez izlerseniz izleyin ek veri harcanmıyor.
Tarayıcı üzerinden ilerleyen yöntem, telefona hiçbir yazılım bırakmadığı için pratik duruyor. Ekran kaydı almak akla gelen ilk çözüm olsa da sonuç genellikle tatmin etmiyor; arayüz simgeleri görüntüye giriyor, ses senkronu kayabiliyor ve dosya boyutu gereksiz şişiyor. Bayigram, 14 yıllık deneyimiyle YouTube video indirme işlemini kurulum gerektirmeyen, ücretsiz ve üyeliksiz bir yapıda sunuyor. Sosyalgram ve Popigram da benzer mantıkla çalışan tarayıcı tabanlı araçlar barındırıyor.
Telefonda Çevrimdışı İzleme Neden İşe Yarıyor?Kayıtlı dosya, akış halinde gelen videodan tamamen farklı davranıyor. YouTube uygulamasında izlediğiniz içerik anlık olarak sunucudan çekiliyor; bağlantı koptuğu anda görüntü de duruyor. Telefonun hafızasına inen MP4 dosyası ise cihazın kendi medya oynatıcısında açılıyor, internet aramıyor ve uçak modunda bile sorunsuz oynuyor. Aradaki fark, yolculuk gibi bağlantının kesildiği durumlarda hemen hissediliyor.
İkinci fayda veri tarafında ortaya çıkıyor. Aynı eğitim videosunu haftada üç kez izleyen biri, akış üzerinden her seferinde yeniden veri harcıyor. Kaydedilmiş dosyada böyle bir tekrar maliyeti yok. Sınırlı kotayla çalışan kullanıcılar, özellikle uzun içeriklerde farkı ay sonunda net biçimde görüyor.
Üçüncü fayda kontrol duygusu. İnternetsiz ortamda hangi videoyu izleyeceğinize önceden karar veriyorsunuz, telefon hafızasındaki dosya listesi ne varsa o kadar oluyor. Reklam kesintisi, öneri akışı ve otomatik oynatma devreye girmediği için izleme deneyimi de sadeleşiyor. Uzun yol öncesi birkaç videoyu hazırlamak, çevrimdışı izleme alışkanlığının en yaygın kullanım biçimi.
Android Telefonda YouTube Videosu İndirme AdımlarıAndroid tarafında işlem baştan sona tarayıcı üzerinden yürüyor ve telefon markası akışı değiştirmiyor. Samsung, Xiaomi, Oppo ya da başka bir üreticinin cihazını kullanmanız fark etmiyor. Tek gereksinim internet bağlantısı olan bir tarayıcı; APK dosyası, geliştirici ayarı veya ek yetkilendirme söz konusu değil.
Aşağıdaki sıralama, telefonuna video kaydetmek isteyen Android kullanıcıları için hazırlandı. Adımları uyguladığınızda dosya birkaç saniye içinde cihaza iniyor.
- YouTube uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoyu ekrana getirin.
- Video oynatıcısının altındaki paylaş butonuna dokunun.
- Açılan menüden "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçin; adres telefonun panosuna alınır.
- Telefonunuzun tarayıcısını, yani Chrome'u ya da varsayılan tarayıcıyı açın ve araç sayfasına girin.
- Bağlantı kutusuna uzun basıp "Yapıştır" komutuyla kopyaladığınız adresi ekleyin.
- Sorgula butonuna dokunun ve önizlemenin yüklenmesini bekleyin.
- Listelenen seçenekler arasından istediğiniz kaliteyi seçin.
- İndir butonuna basın; dosya indirilenler klasörüne kaydedilir.
Sekizinci adımda videoyu galeride hemen göremezseniz telaşa gerek yok. Bazı Android sürümlerinde tarayıcı indirmeleri önce "Download" klasörüne düşüyor, galeri uygulaması medya taramasını birkaç saniye sonra tamamlıyor. Galeriyi kapatıp yeniden açmak çoğu durumda yeterli oluyor. Süreç boyunca hesabınıza giriş yapmanız istenmediği için işlem anonim ilerliyor; Youtube Video İndir sayfasını kullanırken şifre, e-posta ya da uygulama yetkisi paylaşmıyorsunuz, bağlantı da SSL sertifikasıyla korunuyor.
Marka farkı yalnızca menü isimlerinde ortaya çıkıyor. Samsung cihazlarda inen dosya "Dosyalarım" uygulamasındaki İndirilenler bölümünde, Xiaomi telefonlarda ise dosya yöneticisinin aynı adlı klasöründe görünüyor. Klasör adı Türkçe arayüzde "İndirilenler", İngilizce arayüzde "Download" olarak geçiyor. Yani indirme mantığı değişmiyor, sadece klasörün ekranda hangi isimle listelendiği farklılaşıyor.
iPhone ve iPad İçin Safari Üzerinden Video KaydetmeiOS tarafında akış neredeyse birebir aynı; tek fark, indirilen dosyanın nereye gittiği ve Safari'nin indirme onayı istemesi. iPhone kullanıcıları App Store'dan hiçbir uygulama yüklemeden doğrudan Safari üzerinden işlemi bitirebiliyor. Chrome tercih edenler için de adımlar aynen geçerli kalıyor.
iPadOS cihazlarda sıralama değişmiyor. Ekran büyüdüğü için kalite seçenekleri daha rahat görünüyor, ancak dosya yönetimi mantığı iPhone ile aynı şekilde Dosyalar uygulaması üzerinden ilerliyor.
- YouTube uygulamasında indirmek istediğiniz videoyu açın.
- Oynatıcının altındaki paylaş butonuna dokunup "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini kullanın.
- Safari'yi açın ve araç sayfasına gidin.
- Bağlantı kutusuna uzun basıp "Yapıştır" komutunu seçin.
- Sorgulamayı başlatın ve seçeneklerin listelenmesini bekleyin.
- Ekranda gördüğünüz kalite seçeneklerinden birini işaretleyin.
- İndir butonuna dokunun; Safari onay isterse "İndir" yanıtını verin.
- Dosyalar uygulamasını açıp "İndirilenler" klasöründen videoya ulaşın.
- Videoya dokunup paylaş menüsünden "Videoyu Kaydet" komutuyla Fotoğraflar bölümüne aktarın.
Dokuzuncu adım iOS'a özgü küçük bir ayrıntı. Safari indirmeleri varsayılan olarak Fotoğraflar'a değil Dosyalar uygulamasına iniyor, galeride görmek için tek ek dokunuş gerekiyor. Ayarlar bölümünden Safari indirme konumunu değiştirdiyseniz dosya seçtiğiniz klasörde görünür. Sosyalgram'ın 8 yıllık tecrübesiyle sunduğu ve 50'yi aşkın ücretsiz araç arasında yer alan youtube video indir free sayfası da tarayıcı tabanlı çalıştığı için iOS güncellemelerinden sonra uyumluluk sorunu çıkarmıyor.
Safari'nin gizli sekmesinde çalışmak isteyenler için de engel yok. İndirme kuyruğu gizli sekmede de görünüyor, dosya yine Dosyalar uygulamasına iniyor. Tek fark, sekmeyi kapattığınızda indirme geçmişinin tarayıcıda saklanmaması.
Android ve iPhone Adım Karşılaştırmasıİki işletim sistemi arasındaki farklar sınırlı ve neredeyse tamamı dosya yönetimiyle ilgili. Aşağıdaki tablo, aynı işlemin her iki platformda nasıl ilerlediğini yan yana gösteriyor.
|Adım
|Android
|iPhone
|Videoyu açma
|YouTube uygulaması
|YouTube uygulaması
|Bağlantı kopyalama
|Paylaş butonu, "Bağlantıyı kopyala"
|Paylaş butonu, "Bağlantıyı kopyala"
|Tarayıcı tercihi
|Chrome veya varsayılan tarayıcı
|Safari veya Chrome
|Bağlantı yapıştırma
|Kutuya uzun basıp "Yapıştır"
|Kutuya uzun basıp "Yapıştır"
|Kalite seçimi
|Listeden dokunarak
|Listeden dokunarak
|İndirme onayı
|Genellikle tek dokunuş
|Safari ek onay isteyebilir
|Varsayılan kayıt yeri
|İndirilenler klasörü veya galeri
|Dosyalar uygulaması, İndirilenler
|Galeriye aktarma
|Otomatik, medya taramasıyla
|Paylaş menüsünden "Videoyu Kaydet"
|Ek izin
|Depolama izni sorulabilir
|Site indirme izni sorulabilir
|Dosya biçimi
|MP4
|MP4
|Uygulama kurulumu
|Gerekmiyor
|Gerekmiyor
Tablodan görüldüğü gibi işlemin çekirdek mantığı iki platformda da değişmiyor. Android, otomatik galeri entegrasyonu sayesinde bir adım kısa ilerliyor. iOS ise dosya güvenliği yaklaşımı gereği araya Dosyalar uygulamasını koyuyor. Alışkanlık kazandıktan sonra toplam süre her iki sistemde de bir dakikanın altına iniyor.
Depolama tarafında da fark yok. İnen video her iki sistemde normal medya dosyası olarak saklanıyor. Ayrı bir uygulama önbelleğinde tutulmadığı için dosyayı istediğiniz zaman silebiliyor, paylaşabiliyor ya da bulut hesabınıza yedekleyebiliyorsunuz.
Uygulama Kurmak Telefona Neye Mal Oluyor?Depolama ilk ve en görünür maliyet. İndirme vaat eden programlar kurulum boyutunun üzerinde önbellek biriktiriyor, indirdiğiniz dosyaların kopyasını kendi klasöründe tutuyor. Birkaç ay sonra telefonda gigabaytlarca gereksiz veri kalıyor. Tarayıcı yöntemi cihazda hiçbir kalıntı bırakmadığı için böyle bir birikim oluşmuyor.
İkinci maliyet izinler. Kurulum sırasında istenen galeri erişimi, dosya yönetimi, bildirim gönderme ve kimi zaman rehber erişimi, işlevin gerektirdiğinin çok ötesinde bir yetki paketi anlamına geliyor. Verilen izinler uygulama silinene kadar geçerli kalıyor. Tarayıcı üzerinden çalışan araçta ise verdiğiniz tek izin, tarayıcının dosya indirmesine onay vermek oluyor.
Kurulum gerektiren çözümlerin telefona getirdiği yükü kısaca sıralamak mümkün:
- Uygulamanın kendi boyutu ve zamanla büyüyen önbellek dosyaları
- Galeri, depolama ve bildirim gibi geniş kapsamlı izin talepleri
- Arka planda çalışan servislerin pil tüketimi
- Ekranı kaplayan reklam yoğunluğu ve yanlışlıkla dokunulan yönlendirmeler
- Telefon değiştirildiğinde kurulumu ve ayarları baştan yapmak
Üçüncü maliyet pil ömrü. Arka planda çalışan servisler, siz kullanmadığınız zamanlarda bile sistem kaynağı tüketiyor. Popigram'ın 10 yıllık geçmişiyle sunduğu ve 50'yi aşkın ücretsiz araç arasında yer alan youtube video indirici sayfası gibi tarayıcı tabanlı çözümler yalnızca siz sekmeyi açtığınızda çalıştığı için arka planda kaynak harcamıyor.
Mobil Ekran İçin Hangi Çözünürlük Yeterli?Telefon ekranında 1080p ile 4K arasındaki farkı ayırt etmek çoğu zaman mümkün değil. Ekran köşegeni 6 inç civarındayken göz, piksel yoğunluğundaki artışı algılamıyor; buna karşılık dosya boyutu katlanarak büyüyor. Cihazda izlenecek içerikler için 720p ya da 1080p, kalite ve alan dengesi açısından mantıklı bir orta yol sunuyor.
Kalite seçimini içeriğin türü de belirliyor. Konuşma ağırlıklı bir podcast kaydı ya da ders anlatımı 480p ile bile rahat izleniyor, çünkü ekranda hareketli detay az. Doğa çekimi, oyun kaydı veya hızlı kurgulu bir klip söz konusuysa düşük çözünürlükte bulanıklık hemen belli oluyor. İçeriği televizyona yansıtmayı düşünüyorsanız yüksek çözünürlüğü tercih edin, yoksa büyük ekranda yumuşama görünür.
Aşağıdaki karşılaştırma, çözünürlük tercihinin pratikte ne anlama geldiğini özetliyor:
|Çözünürlük
|Uygun olduğu durum
|Depolama etkisi
|360p
|Sesin öne çıktığı içerikler, çok kısıtlı hafıza
|Çok düşük
|480p
|Ders, sohbet ve anlatım videoları
|Düşük
|720p
|Günlük izleme, telefon ekranı
|Orta
|1080p
|Detaylı görüntü, tabletle izleme
|Yüksek
|1440p ve üzeri
|Televizyona yansıtma, arşivleme
|Çok yüksek
Hafızası dolmaya yakın bir telefonda tercih daha da netleşiyor. Aynı videoyu 1080p yerine 720p indirdiğinizde kazandığınız alan, birkaç video sonra gözle görülür hale geliyor. Kalite seçimini indirme anında yapmak, sonradan dosya sıkıştırmakla uğraşmaktan çok daha kolay.
Mobil Veri ve Dosya Boyutu Üzerine Pratik NotlarVideo, fotoğrafa kıyasla belirgin şekilde daha fazla veri harcıyor. Yüksek çözünürlükte inen uzun bir içerik, kotanın hatırı sayılır bölümünü tek başına götürebiliyor. Arka arkaya birkaç video indirdiğinizde mobil veri hızla eriyor. Toplu indirme yapacaksanız wifi bağlantısını beklemek hem hız hem kota açısından doğru tercih.
Mobil veriyle çalışmak zorundaysanız küçük ayarlar işinizi kolaylaştırır. Tarayıcının veri tasarrufu modunu kapatmak, önizlemenin doğru yüklenmesini sağlıyor. Tasarruf modu açıkken bazı tarayıcılar medya içeriğini sıkıştırdığı için önizleme boş gelebiliyor ya da indirme yarıda kesiliyor.
Uzun videolarda ek bir uyarı gerekiyor. Saatlerce süren canlı yayın kayıtları ya da uzun belgesel formatındaki içerikler, yüksek çözünürlükte gigabayt seviyesine çıkabiliyor. Böyle dosyalarda indirme süresi uzuyor ve bağlantı koparsa işlem baştan başlıyor. Uzun içerikleri wifi bağlantısındayken, telefonu şarjda tutarak indirmek en az sorunlu yol.
Bağlantı hızı düştüğünde indirme tamamlanmadan kesilebiliyor. Yarım kalan video galeride bozuk görünür ya da hiç açılmaz. Böyle bir durumda dosyayı silip işlemi baştan tekrarlamak, dosyayı onarmaya çalışmaktan çok daha hızlı sonuç veriyor.
Telif Hakkı ve Kullanım Koşulları Açısından SınırlarKonunun hukuki tarafını atlamadan anlatmak gerekiyor. YouTube'un kullanım koşulları, platformun kendi sunduğu resmî çevrimdışı izleme özelliği dışında videoların indirilmesine izin vermiyor. Yani tarayıcı tabanlı araçlarla yapılan indirme, platformun şartları açısından serbest bir işlem değil. Kullanıcının bilerek hareket etmesi, sonradan yaşanacak sorunları baştan engelliyor.
Araçların en doğru kullanım alanı üç başlıkta toplanıyor. İlki kendi kanalınıza yüklediğiniz videolar; kaynak dosyayı kaybettiyseniz kendi içeriğinizi geri almak makul bir ihtiyaç. İkincisi telif sahibinin açıkça izin verdiği içerikler. Üçüncüsü Creative Commons lisansıyla paylaşılan videolar; lisans koşullarına uyduğunuz sürece yeniden kullanım hakkı zaten tanımlı.
Sınırın nerede başladığı da net. Başkasının videosunu izinsiz indirip kendi kanalınızda, sosyal medya hesabınızda ya da herhangi bir mecrada yeniden yayımlamak telif ihlali oluşturuyor. İçeriği düzenlemek, logosunu kaldırmak veya kısaltmak durumu değiştirmiyor. Ticari kullanım söz konusuysa risk daha da büyüyor. Emin olmadığınız durumlarda içerik sahibine ulaşıp yazılı izin istemek, en sağlam yöntem olarak duruyor.
İndirilen Dosya Bulunamadığında Nereye Bakılır?Android cihazlarda tarayıcı indirmeleri varsayılan olarak "Download" ya da "İndirilenler" klasörüne gidiyor. Dosya yöneticisini açıp ilgili klasöre baktığınızda videoyu tarih sırasına göre en üstte bulabilirsiniz. Galeri uygulaması medya taramasını tamamladığında dosya ayrıca "İndirilenler" albümü altında listeleniyor.
iPhone tarafında ilk durak Dosyalar uygulaması oluyor. Safari'nin sağ üst köşesindeki indirme oku simgesine dokunarak indirme geçmişine ulaşabilir, oradan dosyaya doğrudan atlayabilirsiniz. Videoyu galeriye almak isterseniz dosyaya dokunup paylaş menüsünden kaydetme komutunu seçmeniz yeterli.
Dosya hiçbir yerde görünmüyorsa kontrol edilecek noktalar şunlar:
- Tarayıcının indirme geçmişi bölümü, Chrome'da üç nokta menüsünde, Safari'de indirme okunda
- Telefonun dosya yöneticisindeki "Download" veya "İndirilenler" klasörü
- Galeri uygulamasındaki en son eklenenler ve indirilenler albümleri
- Cihazın boş depolama alanı, çünkü alan yetmediğinde indirme sessizce iptal olur
Tarayıcı indirme izni verilmediyse dosya hiç oluşmamış olabilir. Chrome'da site ayarları bölümünden indirme iznini açmak, Safari'de ise onay penceresine "İzin Ver" yanıtını vermek sorunu çözüyor. Bazı Android arayüzlerinde ilk indirmede depolama izni penceresi çıkıyor; izin reddedildiğinde sonraki denemelerde uyarı tekrar görünmediği için videonun neden inmediği anlaşılamıyor. Pratik tavsiye olarak, sık indirme yapacaksanız araç sayfasını telefonun ana ekranına kısayol olarak ekleyin, indirmeleri wifi bağlantısındayken toplu halde yapın ve telefon hafızasını haftada bir gözden geçirip izlediğiniz videoları silin; böylece hem adres yazma zahmetinden kurtulur hem de depolama alanınızı gereksiz yere doldurmazsınız.