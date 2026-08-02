Paket servisten toplu organizasyonlara kadar her ihtiyaca tek adres: Via Temizlik Kağıt Ambalaj

Restoranlardan kafelere, tabldot yemek firmalarından catering şirketlerine, düğün ve mevlit organizasyonlarından kamu kurumlarına kadar geniş bir müşteri kitlesine hizmet veren Via Temizlik Kağıt Ambalaj, ambalaj, kağıt ürünleri ve tek kullanımlık sarf malzemelerinde Isparta'nın önemli tedarik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Geniş ürün yelpazesiyle işletmelerin ihtiyaç duyduğu çözümleri tek çatı altında sunan firma, kaliteli ürünleri ve hızlı tedarik anlayışıyla dikkat çekiyor.

Özellikle paket servis yapan restoran ve kafeler için geliştirilen sızdırmaz gıda kapları, kapaklı kaseler, alüminyum kaplar, köpük menü kutuları, karton ve plastik bardaklar, streç filmler ile paketleme ürünleri; yemeklerin sıcaklığını, tazeliğini ve hijyenini koruyarak müşteriye güvenle ulaştırılmasını sağlıyor. Paket servis kalitesini artıran bu ürünler, müşteri memnuniyetine de önemli katkı sunuyor.

Düğün, mevlit, hayır yemekleri ve toplu organizasyonlarda kullanılan tek kullanımlık ürünlerde de zengin seçenekler sunan Via Temizlik Kağıt Ambalaj; plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak, peçete, masa örtüsü ve servis ekipmanlarıyla organizasyonların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. Aynı zamanda tabldot ve catering firmalarının yoğun olarak kullandığı dayanıklı ambalaj ürünleriyle profesyonel çözümler sunuyor.

Kurumlar, hastaneler, okullar, yemekhaneler, oteller, fabrikalar, kafeler ve ofisler için de kağıt havlu, dispenser sistemleri, jumbo tuvalet kağıdı, Z kat havlu, hijyen ürünleri ve temizlik ekipmanları sağlayan Via Temizlik Kağıt Ambalaj, işletmelerin tüm sarf malzemesi ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamalarına yardımcı oluyor. Bu sayede hem zaman hem de maliyet avantajı sunuyor.

Kaliteli ürün, uygun fiyat ve hızlı teslimat anlayışıyla hizmet veren Via Temizlik Kağıt Ambalaj, işletmelerin ihtiyaç duyduğu ambalaj ve hijyen çözümlerini güvenilir şekilde ulaştırmaya devam ediyor.

İletişim

⌂ Adres: Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi 5323 Sokak Çünür Life Apartmanı No:3/1 (A101 yanı), Isparta

☎ Telefon: 0544 777 37 99 (Selami Demiralay)

➤ Web Sitesi:www.viamarket.com.tr