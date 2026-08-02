Kaybolan eşyalar artık sorun olmaktan çıkıyor! Yeni nesil takip cihazı Telalem'de

Kaybolan eşyalar artık sorun olmaktan çıkıyor! Yeni nesil takip cihazı Telalem'de
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G.Tarihi: 30.07.2026 03:00
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Kaybolan eşyalar artık sorun olmaktan çıkıyor! Yeni nesil takip cihazı Telalem'de

Anahtarınızı, çantanızı, aracınızı ya da değerli eşyalarınızı tek dokunuşla bulabileceğiniz yeni nesil akıllı takip cihazı artık Isparta'da Telalem'de satışa sunuldu. Apple ve Android telefonlarla uyumlu çalışan cihaz, güçlü mıknatıslı yapısı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Günlük hayatta en çok yaşanan sorunlardan biri olan eşya kaybetme problemini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni nesil takip cihazı, akıllı telefon uygulaması sayesinde saniyeler içerisinde konum takibi yapabiliyor.

Şarj gerektirmeyen yapısıyla yaklaşık 3 yıla kadar pil ömrü sunan cihaz, IP66 suya dayanıklı tasarımı sayesinde zorlu hava şartlarında da güvenle kullanılabiliyor.

Araç, motosiklet, bisiklet, çanta, valiz, anahtarlık ve değerli eşyalar üzerinde rahatlıkla kullanılabilen cihazın güçlü manyetik yapısı ise pratik kullanım sağlıyor.

Apple ve Android telefonlarla uyumlu

SmarTag uygulaması üzerinden çalışan cihaz;

  • Apple ve Android telefonlarla uyumlu
  • Güçlü mıknatıslı tasarım
  • Yaklaşık 3 yıl pil ömrü
  • Şarj gerektirmeyen kullanım
  • IP66 suya dayanıklı yapı
  • Konum takibi ve rota kayıt özelliği
  • Birden fazla kullanıcıyla paylaşım desteği

özellikleriyle teknoloji severlerin ilgisini çekiyor.

Teknolojiye dair aradığınız her şey Telalem'de

Isparta'nın sevilen teknoloji mağazalarından Telalem, yalnızca bu ürünle değil, telefon ve elektronik aksesuar konusunda yüzlerce farklı ürünü müşterileriyle buluşturuyor.

Telefon kılıfları, kırılmaz ekran koruyucular, hızlı şarj kabloları, powerbank modelleri, Bluetooth kulaklıklar, akıllı saatler, hafıza kartları, araç içi telefon aksesuarları ve daha birçok ürünün yanı sıra telefon tamiri, ekran değişimi ve teknik servis hizmetleri de profesyonel ekibiyle sunuluyor.

Adres ve iletişim

Telalem
Pirimehmet Mahallesi, 1710 Sokak No: 1/3, Isparta

0532 515 14 23

Telefon ve teknoloji denince Isparta'nın güvenilir adresi Telalem, yeni nesil takip cihazını yakından incelemek isteyen herkesi mağazasına bekliyor.

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