Isparta'da telefon ve teknoloji denince akla ilk gelen adres: Telalem

Cep telefonu aksesuarlarından teknik servise, akıllı saatlerden Bluetooth kulaklıklara kadar teknolojiye dair aradığınız her şey artık tek adreste! Isparta'nın sevilen teknoloji mağazalarından Telalem, zengin ürün çeşitliliği ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerini bekliyor.

Telefon alemi Telalem'de buluşuyor

Isparta'da cep telefonu kullanıcılarının yıllardır güvenle tercih ettiği Telalem, Android ve iPhone kullanıcılarına yönelik yüzlerce farklı ürün seçeneğiyle teknoloji tutkunlarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Şık, modern ve trend telefon kılıflarından kırılmaz ekran koruyucularına kadar birçok ürün, hem kaliteli hem de uygun fiyat seçenekleriyle müşterilere sunuluyor.

Telefonunuz için aradığınız her şey burada

Telalem'de yalnızca telefon kılıfı değil, günlük hayatta ihtiyaç duyabileceğiniz onlarca farklı teknoloji ürünü de yer alıyor.

Mağazada;

Şarj aletleri

Hızlı şarj kabloları

Kırılmaz ekran camları

Telefon kılıfları

Hafıza kartları

USB flash bellekler

Powerbank modelleri

Bluetooth kulaklıklar

Kablosuz görüntü aktarıcılar

Karaoke mikrofonları

Oyun kolları

Klavye ve mouse setleri

Ses bombaları

Tuşlu (asker) telefonları

Akıllı saatler

Telefon tutucular

Selfie ekipmanları

Araç içi telefon aksesuarları

ve daha yüzlerce farklı ürün seçeneği teknoloji severlerle buluşuyor.

Telefon tamiri ve ekran değişiminde profesyonel hizmet

Telalem, satışın yanı sıra teknik servis hizmetiyle de dikkat çekiyor.

Ekran değişimi, batarya değişimi, telefon tamiri ve birçok teknik işlem, deneyimli ekip tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Kaliteli yedek parça kullanımı ve hızlı servis anlayışı sayesinde müşteriler telefonlarına kısa sürede kavuşuyor.

Teknolojiyi yakından takip edenlerin adresi

Her geçen gün yenilenen ürün gamıyla Telalem, en yeni teknoloji aksesuarlarını Isparta'ya ulaştırmaya devam ediyor. Güncel modeller, yeni çıkan aksesuarlar ve farklı tasarımları yakından takip eden mağaza, teknoloji tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

İster telefonunuzu koruyacak şık bir kılıf, ister güçlü bir powerbank, ister kaliteli bir Bluetooth kulaklık arayın… Teknolojiye dair ihtiyaç duyduğunuz her şeyi Telalem'de bulabilirsiniz.

Kalite, çeşit ve uygun fiyat bir arada

Güler yüzlü hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikasıyla Telalem, Isparta'da telefon ve elektronik aksesuar alışverişinin en güvenilir adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Teknoloji dünyasının en yeni ürünlerini yakından görmek ve size en uygun aksesuarı seçmek için Telalem'e uğrayın.

Adres:Pirimehmet Mahallesi, 1710 Sokak No: 1/3, Isparta

Telefon:0532 515 14 23

Telalem… Telefon ve elektronik ürünler adına aradığınız her şey tek adreste!























