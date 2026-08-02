Isparta'da Pişirme Hizmeti Veren Tek Kasap: Sosyete Et Sarayı

Isparta'da Pişirme Hizmeti Veren Tek Kasap: Sosyete Et Sarayı
ISPARTA REKLAM AJANSI TANITIM HABERLERİ
G.Tarihi: 16.07.2026 12:03
32846 Okunma
0

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Isparta'da mangal sezonu da hareketlendi. Ayazmana'dan Gölcük'e, şehir merkezinden mesire alanlarına kadar birçok noktada aileler ve arkadaş grupları mangal keyfi için hazırlık yaparken, kaliteli ve güvenilir et arayışı da ön plana çıkıyor. Bu noktada Ayazmana Sosyal Tesisleri yanında hizmet veren Sosyete Et Sarayı, zengin ürün çeşitliliği ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

● Çiftlikten sofraya uzanan güven

Sosyete Et Sarayı'nda satışa sunulan et ürünleri, kalite ve hijyen standartları gözetilerek özenle hazırlanıyor. Dana ve kuzu etleri, günlük olarak seçilip işlenirken, müşterilere her zaman taze ve güvenilir ürün sunulmasına önem veriliyor. İşletme, yıllardır benimsediği kaliteli hizmet anlayışıyla Ispartalıların güvenini kazanmayı sürdürüyor.

● Mangal sezonunun vazgeçilmez adresi

Yaz aylarında artan mangal hazırlıklarıyla birlikte işletmede en çok tercih edilen ürünler arasında antrikot, biftek, pirzola, kuzu şiş, kuzu incik, kasap köftesi ve özel üretim sucuklar yer alıyor. İster aile pikniği ister kalabalık davetler için olsun, her sofraya uygun seçenekler profesyonel şekilde hazırlanıyor.

Özellikle hafta sonlarında Ayazmana ve çevresindeki mesire alanlarına giden vatandaşlar, mangallık alışverişlerini Sosyete Et Sarayı'ndan yaparak hem zamandan tasarruf ediyor hem de kaliteli etin lezzetini sofralarına taşıyor.

● Özel marine edilmiş lezzetler

İşletmede hazırlanan özel mangallık ürünlerde kaliteli zeytinyağı ve özel baharat karışımları kullanılıyor. Marine işlemi sayesinde etler pişirme sırasında yumuşaklığını korurken doğal aromasını da kaybetmiyor. Böylece mangal keyfi çok daha lezzetli hale geliyor.

● Zengin şarküteri reyonu

Sosyete Et Sarayı yalnızca et ürünleriyle değil, zengin şarküteri bölümüyle de dikkat çekiyor. Doğal sucuklar, kahvaltılık ürünler, özel soslar, baharat çeşitleri, turşular ve sofraları tamamlayan birçok lezzet tek çatı altında müşterilere sunuluyor.

● Satın alın, pişirtin, afiyetle tüketin

İşletmenin sunduğu en önemli ayrıcalıklardan biri de pişirme hizmeti. Dileyen müşteriler vitrinden seçtikleri ürünleri evlerine götürebilirken, isteyenler profesyonel ekip tarafından pişirilmiş şekilde de teslim alabiliyor. Böylece mangal hazırlığıyla uğraşmadan lezzetin tadını çıkarmak mümkün oluyor.

● Hijyen ve müşteri memnuniyeti ön planda

Üretimden satışa kadar her aşamada hijyen kurallarına büyük önem veren Sosyete Et Sarayı, güler yüzlü hizmet anlayışıyla da dikkat çekiyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiren işletme, yaz sezonunda da Isparta'nın en çok tercih edilen et satış noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

● Yaz sofralarının güvenilir adresi

İster piknik hazırlığı yapın, ister aile sofralarınızı zenginleştirin... Gerçek et lezzetini, tazeliği ve güveni bir arada arıyorsanız, Sosyete Et Sarayı zengin ürün seçenekleriyle sizleri bekliyor.

● İletişim Bilgileri

Sipariş Hattı 1: 0543 533 28 94

Sipariş Hattı 2: 0546 804 32 32

Adres: Ayazmana Sosyal Tesisleri Yanı / ISPARTA

Chat GPT Image 16 Tem 2026 11 46 33
 

Chat GPT Image 16 Haz 2026 20 13 03

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı