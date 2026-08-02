Isparta'da Nur Pastanesi'nden Serinleten Dondurma Çeşitleri

Isparta'da yazın en tatlı adresi: Nur Pastanesi'nden yeni lezzet şöleni

Isparta'da sıcak yaz günlerinde serinliğin ve lezzetin adresi yine belli… Nur Pastanesi Demirköprü ve Valilik Şubeleri, birbirinden özel dondurma çeşitleriyle yazın vazgeçilmez buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Yıllardır kalite ve lezzetiyle Ispartalıların beğenisini kazanan Nur Pastanesi, bu yaz dondurma tutkunlarını yepyeni tatlarla buluşturuyor. Menünün en dikkat çeken lezzetleri arasında yer alan Belçika Çikolatalı Dondurma, yoğun çikolata aromasıyla fark yaratırken, yazın yeni favorileri olmaya aday Beyaz Çikolatalı ve Bademli dondurmalar da damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Serinliğin en tatlı adresi yine belli…

İster külahta, ister tabakta… Yaz sıcağında serinlemenin en lezzetli yolu Nur Pastanesi'nin özenle hazırladığı dondurmalardan geçiyor. Günlük ve doğal malzemelerle hazırlanan dondurmalar, hem kıvamı hem de eşsiz aromasıyla her yaştan lezzet tutkununun beğenisini topluyor.

Zengin çeşit, eşsiz lezzet

Nur Pastanesi'nin dondurma vitrini adeta bir lezzet şöleni sunuyor. Keçi sütlü, Belçika çikolatalı, beyaz çikolatalı, bademli, bal bademli, Antep fıstıklı, damla sakızlı, fındık krokanlı, kakaolu, yanıksı, limonlu, tahinli, sade, çilekli, vişneli, böğürtlenli, frambuazlı, karadutlu, orman meyveli, kavunlu ve cevizli gibi birbirinden özel çeşitler, yaz boyunca misafirlerini bekliyor.

Alo Paket ile serinlik kapınıza geliyor

Evde ya da iş yerinde serin bir mola vermek isteyenler için Alo Paket hizmeti de sunuluyor. Dondurma keyfini bulunduğunuz yere taşıyan Nur Pastanesi'ne 0532 552 42 84 ve 0543 932 05 32 numaralı telefonlardan ulaşarak sipariş verebilirsiniz.

Gece 02.00'ye kadar açık

Hisar Mahallesi 144 Cadde No:15 adresinde hizmet veren Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, yaz boyunca gece 02.00'ye kadar misafirlerini ağırlıyor. Aynı eşsiz lezzetler Nur Pastanesi Valilik Şubesi'nde de Ispartalılarla buluşuyor.

Yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek, kaliteli dondurmanın gerçek lezzetini keşfetmek ve birbirinden özel aromaları tatmak isteyenler için Nur Pastanesi Demirköprü ve Valilik Şubeleri, Isparta'nın en tatlı durakları arasında yer alıyor. Belçika çikolatalısından beyaz çikolatalısına, keçi sütlüsünden meyveli çeşitlere kadar uzanan zengin dondurma menüsüyle Nur Pastanesi, bu yaz da lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.











