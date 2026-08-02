Isparta'da Çatınızı Sonbaharı Beklemeden Kontrol Ettirin!

Isparta'da Çatınızı Sonbaharı Beklemeden Kontrol Ettirin!
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G.Tarihi: 23.07.2026 20:10
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 Çatınızı Sonbaharı Beklemeden Kontrol Ettirin!

ISPARTA – Yaz mevsimi denildiğinde akla güneşli günler gelse de son yıllarda aniden bastıran sağanak yağışlar, özellikle çatı ve yağmur oluklarında ciddi sorunlara neden oluyor. Uzmanlar, küçük bir oluk arızasının zamanında müdahale edilmediğinde binlerce liralık masrafa dönüşebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Çatı sistemlerinde oluşan deformasyonlar, tıkanan yağmur olukları ve yetersiz su tahliye sistemleri; duvarlarda nem oluşumu, tavan akıntıları ve yapı ömrünün kısalmasına kadar birçok sorunu beraberinde getiriyor. Bu nedenle yaz ayları, olası yağışlar öncesinde bakım ve yenileme çalışmaları için en uygun dönem olarak gösteriliyor.

Çatınız İçin Yaz Bakımı Büyük Önem Taşıyor

Isparta'da uzun yıllardır hizmet veren Onur Yağmur Olukları, çatı ve yağmur suyu tahliye sistemlerinde sunduğu profesyonel çözümlerle vatandaşların yapılarını dört mevsim güvence altına alıyor.

Firma; yeni nesil oluk sistemleri, çatı onarımları, baca kenarı izolasyonları, çatı dereleri ve iniş borularında gerçekleştirdiği uygulamalarla hem su sızıntılarının önüne geçiyor hem de yapıların estetik görünümünü koruyor.

Sadece Bugünü Değil, Geleceği de Koruyor

Yetkililer, özellikle yaz aylarında yapılan bakım çalışmalarının sonbahar ve kış döneminde oluşabilecek yüksek maliyetli arızaların önüne geçtiğini belirtiyor.

Kaliteli malzeme ve profesyonel işçilikle uygulanan sistemler sayesinde yağmur suyu kontrollü şekilde tahliye edilirken, çatıda oluşabilecek deformasyonların da önüne geçiliyor.

Bölgenin Güvenilir Çözüm Ortağı

Isparta merkezli hizmet veren Onur Yağmur Olukları, Burdur, Dinar, Sandıklı, Denizli ve Antalya başta olmak üzere birçok bölgede başarılı projelere imza atıyor. Firma, özel projelerde ise Türkiye'nin farklı şehirlerine de hizmet sunuyor.

Yaz Bitmeden Önlem Alın

Uzmanlar, "Yağmur yağdıktan sonra değil, yağmur başlamadan önce önlem alın." uyarısında bulunurken, ev sahiplerine çatı ve oluk sistemlerini kontrol ettirmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Sağlam bir çatı, doğru tasarlanmış yağmur olukları ve profesyonel uygulamalar; hem yapınızı hem de bütçenizi koruyor.

İletişim

Onur Yağmur Olukları
 Sanayi Mahallesi, Konur Bahçesi 131. Cadde No:16 – Isparta
0532 691 82 53

Kaliteli işçilik, uzun ömürlü çözümler ve güvenli yapılar için yaz mevsimini fırsata çevirin.

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