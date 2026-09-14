Isparta’da taze balık hareketliliği: Kaya Balık’ta sezon başladı

Balık sezonu açıldı, Isparta’da tezgâhlar hareketlendi

Sezonun tazeliği tezgâhlara yansıyor

Taze balık almak isteyenlerin adresi

WhatsApp’tan sipariş imkânı

Balık sezonunda sofraların vazgeçilmezi

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye genelinde balık tezgâhlarında hareketlilik başladı. Deniz ürünlerini sofralarında görmek isteyen vatandaşlar, tazeliği ve ürün çeşitliliğini ön planda tutarken, Isparta’da da balık alışverişi yeniden hız kazandı.Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren, sezonun başlamasıyla birlikte her gün taze balıkları tezgâhlarında buluşturuyor.Balık sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların ilgisinin yeniden balığa yöneldiğini belirten Kaya Balık, taze ürünleriyle Ispartalıların sofralarına ulaşmayı hedefliyor.Balıkların temizlenmesi ve hazırlanması konusunda da müşterilerine kolaylık sağlayan işletmede, tercih edilen ürünler isteğe göre temizlenerek pişirmeye hazır hale getiriliyor.Kaya Balık, yalnızca evlerin mutfağına değil, restoran ve işletmelere yönelik balık ihtiyaçlarına da cevap veriyor.Yeni Çarşamba Pazarı'ndaki tezgâhında haftanın 7 günü hizmet veren işletme,bir arada sunmayı amaçlıyor.Balığını seçip evine götürmek isteyen vatandaşlar, Kaya Balık'a doğrudan ulaşarak ürünler ve sipariş konusunda bilgi alabiliyor.Kaya Balık, alışverişini kolaylaştırmak isteyen müşterileri için WhatsApp üzerinden de sipariş imkânı sunuyor.adresinde hizmet veren Kaya Balık'anumaralı telefondan ulaşılabiliyor. WhatsApp sipariş hattı ise@kaya.balikYeni sezonla birlikte balık tezgâhlarının yeniden hareketlenmesi, Isparta'da deniz ürünlerine olan ilgiyi de artırıyor.Taze balık almak isteyen vatandaşlar için Kaya Balık, sezon boyunca Yeni Çarşamba Pazarı'ndaki tezgâhında hizmet vermeye devam ediyor.