Isparta’da taze balık hareketliliği: Kaya Balık’ta sezon başladı

Isparta’da taze balık hareketliliği: Kaya Balık’ta sezon başladı
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G.Tarihi: 14.09.2026 20:37
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Balık sezonu açıldı, Isparta’da tezgâhlar hareketlendi

1 Eylül itibarıyla başlayan yeni balık sezonuyla birlikte deniz ürünlerine olan ilgi yeniden artarken, Isparta’da taze balık arayanların adreslerinden biri Kaya Balık oldu.
Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye genelinde balık tezgâhlarında hareketlilik başladı. Deniz ürünlerini sofralarında görmek isteyen vatandaşlar, tazeliği ve ürün çeşitliliğini ön planda tutarken, Isparta’da da balık alışverişi yeniden hız kazandı.
Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren Kaya Balık, sezonun başlamasıyla birlikte her gün taze balıkları tezgâhlarında buluşturuyor.

Sezonun tazeliği tezgâhlara yansıyor

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların ilgisinin yeniden balığa yöneldiğini belirten Kaya Balık, taze ürünleriyle Ispartalıların sofralarına ulaşmayı hedefliyor.
Balıkların temizlenmesi ve hazırlanması konusunda da müşterilerine kolaylık sağlayan işletmede, tercih edilen ürünler isteğe göre temizlenerek pişirmeye hazır hale getiriliyor.

Taze balık almak isteyenlerin adresi

Kaya Balık, yalnızca evlerin mutfağına değil, restoran ve işletmelere yönelik balık ihtiyaçlarına da cevap veriyor.
Yeni Çarşamba Pazarı'ndaki tezgâhında haftanın 7 günü hizmet veren işletme, tazelik, hijyen ve müşteri memnuniyetini bir arada sunmayı amaçlıyor.
Balığını seçip evine götürmek isteyen vatandaşlar, Kaya Balık'a doğrudan ulaşarak ürünler ve sipariş konusunda bilgi alabiliyor.

WhatsApp’tan sipariş imkânı

Kaya Balık, alışverişini kolaylaştırmak isteyen müşterileri için WhatsApp üzerinden de sipariş imkânı sunuyor.
Yeni Çarşamba Pazarı No: 9, Isparta adresinde hizmet veren Kaya Balık'a 0246 220 20 70 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. WhatsApp sipariş hattı ise 0 530 072 21 80.
Instagram: @kaya.balik

Balık sezonunda sofraların vazgeçilmezi

Yeni sezonla birlikte balık tezgâhlarının yeniden hareketlenmesi, Isparta'da deniz ürünlerine olan ilgiyi de artırıyor.
Taze balık almak isteyen vatandaşlar için Kaya Balık, sezon boyunca Yeni Çarşamba Pazarı'ndaki tezgâhında hizmet vermeye devam ediyor.
Kaya Balık — Denizden sofranıza tazelik.

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