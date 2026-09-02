Isparta’da kış gelmeden olukçu arayanlara önemli uyarı!

Eylül geldi, kış yaklaşırken çatılarda bakım zamanı

Kış gelmeden çatıları kontrol ettirmek önemli

Yağmur suyunun doğru tahliyesi önemli

Sonbaharın ilk günleriyle birlikte Isparta’da ev ve iş yerlerinde kış hazırlıkları da başladı. Yağışlı ve soğuk havalar gelmeden önce özelliklekontrol edilmesi, ilerleyen dönemde yaşanabilecek su sızıntıları ve hasarların önüne geçilmesinde önemli rol oynuyor.Kış aylarında etkisini artıran yağışlar, bakımı yapılmayan çatılarda ve eskiyen oluk sistemlerinde çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Tıkanan oluklar nedeniyle yağmur suları doğru şekilde tahliye edilemezken, çatı ve bina cephelerinde su kaynaklı problemler ortaya çıkabiliyor.Isparta’da çatı ve yağmur olukları konusunda hizmet veren, sonbahar döneminde bakım ve onarım çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.Firma tarafından;gibi farklı alanlarda hizmet sunuluyor.Özellikle uzun süredir kontrol edilmeyen çatılarda kış öncesi genel bir inceleme yapılması, küçük sorunların daha büyük masraflara dönüşmeden tespit edilmesine yardımcı olabiliyor.Çatılarda biriken yağmur suyunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması, hem çatının hem de binanın korunması açısından önem taşıyor. Bunun için olukların temiz, sağlam ve doğru şekilde konumlandırılmış olması gerekiyor., Isparta’da çatı ve oluk sistemlerine yönelik bakım, onarım ve montaj çalışmalarını sürdürüyor.Sanayi Mahallesi, Konur Bahçesi 131. Cadde No:16, Isparta0532 691 82 53