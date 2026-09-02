Isparta’da kış gelmeden olukçu arayanlara önemli uyarı!

Isparta’da kış gelmeden olukçu arayanlara önemli uyarı!
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G.Tarihi: 02.09.2026 00:44
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Eylül geldi, kış yaklaşırken çatılarda bakım zamanı

Sonbaharın ilk günleriyle birlikte Isparta’da ev ve iş yerlerinde kış hazırlıkları da başladı. Yağışlı ve soğuk havalar gelmeden önce özellikle çatı, yağmur oluğu ve yağmur iniş borularının kontrol edilmesi, ilerleyen dönemde yaşanabilecek su sızıntıları ve hasarların önüne geçilmesinde önemli rol oynuyor.
Kış aylarında etkisini artıran yağışlar, bakımı yapılmayan çatılarda ve eskiyen oluk sistemlerinde çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Tıkanan oluklar nedeniyle yağmur suları doğru şekilde tahliye edilemezken, çatı ve bina cephelerinde su kaynaklı problemler ortaya çıkabiliyor.

Kış gelmeden çatıları kontrol ettirmek önemli

Isparta’da çatı ve yağmur olukları konusunda hizmet veren Onur Yağmur Olukları, sonbahar döneminde bakım ve onarım çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.
Firma tarafından; yağmur oluklarının yenilenmesi, yağmur iniş borularının montajı, çatı tamiratı, çatı dereleri ve baca kenarlarının onarımı gibi farklı alanlarda hizmet sunuluyor.
Özellikle uzun süredir kontrol edilmeyen çatılarda kış öncesi genel bir inceleme yapılması, küçük sorunların daha büyük masraflara dönüşmeden tespit edilmesine yardımcı olabiliyor.

Yağmur suyunun doğru tahliyesi önemli

Çatılarda biriken yağmur suyunun kontrollü şekilde uzaklaştırılması, hem çatının hem de binanın korunması açısından önem taşıyor. Bunun için olukların temiz, sağlam ve doğru şekilde konumlandırılmış olması gerekiyor.
Onur Yağmur Olukları, Isparta’da çatı ve oluk sistemlerine yönelik bakım, onarım ve montaj çalışmalarını sürdürüyor.
Adres: Sanayi Mahallesi, Konur Bahçesi 131. Cadde No:16, Isparta
İletişim: 0532 691 82 53
Eylül geldi, kış kapıda. Çatınız yağışlara hazır mı?

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