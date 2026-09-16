Isparta’da güne lezzetli başlayanların adresi: Nur Pastanesi

Isparta’da güne lezzetli başlayanların adresi: Nur Pastanesi
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G.Tarihi: 16.09.2026 12:57
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Isparta’da güne lezzetli başlayanların adresi: Nur Pastanesi

Taze poğaçadan sütlü simide, su böreğinden dondurmaya kadar günün her saatine hitap eden Nur Pastanesi, Demirköprü ve Valilik şubelerinde Ispartalıları ağırlıyor.
Isparta’da güne güzel bir kahvaltıyla başlamak, gün içerisinde tatlı bir mola vermek ya da akşam saatlerinde dondurma keyfi yapmak isteyenlerin adreslerinden biri olan Nur Pastanesi, Demirköprü ve Valilik şubelerinde lezzet tutkunlarını bekliyor.
Günlük olarak hazırlanan birbirinden farklı ürünleriyle dikkat çeken Nur Pastanesi, özellikle sabah saatlerinde taze ve sıcak lezzetleriyle güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenlere alternatifler sunuyor.

Sabahları fırından çıkan taptaze lezzetler

Günün ilk saatlerinde Nur Pastanesi'ne uğrayanları birbirinden lezzetli seçenekler karşılıyor.
Taze zeytinyağlı poğaçalar, sütlü simitler, peynirli, kıymalı ve kaşarlı su börekleri ile kol börekleri, kahvaltısını dışarıda yapmak isteyenler için sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Fırından taze çıkan ürünlerin kokusu eşliğinde güne başlamak isteyenler, Nur Pastanesi'nin Demirköprü ve Valilik şubelerine uğrayarak sıcak ve taze lezzetlerin tadını çıkarabiliyor.

Tatlı bir mola için dondurma keyfi

Nur Pastanesi'nin öne çıkan lezzetleri yalnızca kahvaltılık ürünlerle sınırlı değil.
Özellikle sıcak yaz günlerinde dondurma çeşitleri, serinlemek ve tatlı bir mola vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Farklı dondurma seçenekleriyle hem çocuklara hem de büyüklerin damak zevkine hitap eden Nur Pastanesi, günün her saatinde tatlı bir kaçamak yapmak isteyenleri bekliyor.
İster pastanede oturarak ister paket servis hizmetinden yararlanarak bu lezzetlere ulaşmak mümkün.

Alo Paket ile lezzet kapınıza geliyor

Nur Pastanesi'nde lezzet keyfini bulunduğu yerden yaşamak isteyenler için Alo Paket hizmeti de bulunuyor.
Evde, iş yerinde ya da bulunduğunuz başka bir noktada serin bir mola vermek isteyenler, dondurma ve uygun ürünleri paket servisle sipariş edebiliyor.
Sipariş ve bilgi için:
0532 552 42 84
0543 932 05 32
numaralarından Nur Pastanesi'ne ulaşabilirsiniz.

Demirköprü Şubesi gece 02.00’ye kadar açık

Özellikle akşam saatlerinde tatlı bir mola vermek isteyenler için Nur Pastanesi Demirköprü ve Valilik Şubesi'nin uzun çalışma saatleri de önemli bir avantaj sunuyor.
 Gece 02.00’ye kadar misafirlerini ağırlıyor.
Gece geç saatlerde tatlı, dondurma veya pastane lezzetleri arayanlar için günün son saatlerinde de kapılarını açık tutuyor.

Sabah sıcak poğaça ve simitle güne başlamak, öğün arasında börekle kısa bir mola vermek, günün sonunda ise dondurma eşliğinde keyif yapmak isteyenler için Nur Pastanesi'nin Demirköprü ve Valilik Şubeleri Ispartalıları bekliyor.

Tazelik, çeşitlilik ve günün her saatine uygun lezzetler için Nur Pastanesi'nin Demirköprü ve Valilik şubelerine uğrayabilirsiniz.

Nur Pastanesi — Isparta’da lezzetin tatlı adresi.

Chat GPT Image 16 Eyl 2026 11 28 09
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