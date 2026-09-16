Isparta’da güne lezzetli başlayanların adresi: Nur Pastanesi

Sabahları fırından çıkan taptaze lezzetler

Tatlı bir mola için dondurma keyfi

Alo Paket ile lezzet kapınıza geliyor

Sipariş ve bilgi için:

Demirköprü Şubesi gece 02.00’ye kadar açık

Sabah sıcak poğaça ve simitle güne başlamak, öğün arasında börekle kısa bir mola vermek, günün sonunda ise dondurma eşliğinde keyif yapmak isteyenler için Nur Pastanesi'nin Demirköprü ve Valilik Şubeleri Ispartalıları bekliyor.

Isparta’da güne güzel bir kahvaltıyla başlamak, gün içerisinde tatlı bir mola vermek ya da akşam saatlerinde dondurma keyfi yapmak isteyenlerin adreslerinden biri olan, Demirköprü ve Valilik şubelerinde lezzet tutkunlarını bekliyor.Günlük olarak hazırlanan birbirinden farklı ürünleriyle dikkat çeken Nur Pastanesi, özellikle sabah saatlerinde taze ve sıcak lezzetleriyle güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenlere alternatifler sunuyor.Günün ilk saatlerinde Nur Pastanesi'ne uğrayanları birbirinden lezzetli seçenekler karşılıyor., kahvaltısını dışarıda yapmak isteyenler için sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Fırından taze çıkan ürünlerin kokusu eşliğinde güne başlamak isteyenler, Nur Pastanesi'nin Demirköprü ve Valilik şubelerine uğrayarak sıcak ve taze lezzetlerin tadını çıkarabiliyor.Nur Pastanesi'nin öne çıkan lezzetleri yalnızca kahvaltılık ürünlerle sınırlı değil.Özellikle sıcak yaz günlerinde, serinlemek ve tatlı bir mola vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Farklı dondurma seçenekleriyle hem çocuklara hem de büyüklerin damak zevkine hitap eden Nur Pastanesi, günün her saatinde tatlı bir kaçamak yapmak isteyenleri bekliyor.İster pastanede oturarak ister paket servis hizmetinden yararlanarak bu lezzetlere ulaşmak mümkün.Nur Pastanesi'nde lezzet keyfini bulunduğu yerden yaşamak isteyenler içinhizmeti de bulunuyor.Evde, iş yerinde ya da bulunduğunuz başka bir noktada serin bir mola vermek isteyenler, dondurma ve uygun ürünleri paket servisle sipariş edebiliyor.numaralarından Nur Pastanesi'ne ulaşabilirsiniz.Özellikle akşam saatlerinde tatlı bir mola vermek isteyenler için Nur Pastanesi Demirköprü ve Valilik Şubesi'nin uzun çalışma saatleri de önemli bir avantaj sunuyor.misafirlerini ağırlıyor.Gece geç saatlerde tatlı, dondurma veya pastane lezzetleri arayanlar için günün son saatlerinde de kapılarını açık tutuyor.