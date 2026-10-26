Bilişim Suçlarında Yeni Dönem: Dijital Deliller ve IP Kayıtları Davaların Seyrini Değiştiriyor

Bilişim Suçlarında Yeni Dönem: Dijital Deliller ve IP Kayıtları Davaların Seyrini Değiştiriyor
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G.Tarihi: 26.10.2026 14:56
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Bilişim Suçlarında Yeni Dönem: Dijital Deliller ve IP Kayıtları Davaların Seyrini Değiştiriyor
Bilişim suçu dosyalarında IP kayıtları, yazışma dökümleri ve banka hareketleri artık davanın kaderini belirleyen başlıca deliller arasında. Uzmanlar, hem mağdurların hem de şüphelilerin sürecin ilk gününden itibaren dikkatli davranması gerektiği konusunda uyarıyor.

Türkiye’de internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bilişim yoluyla işlenen suçlarda belirgin bir artış yaşanıyor. Sahte alışveriş siteleri, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, banka hesaplarının dolandırıcılık zincirinde kullanılması ve kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde paylaşılması, adliyelere en sık yansıyan dosyalar arasında yer alıyor. Bu dosyalarda soruşturmanın yönünü çoğu zaman tanık beyanlarından çok dijital deliller belirliyor.

Dijital delil neden bu kadar belirleyici?
Bilişim suçlarında savcılıklar; IP kayıtları, internet servis sağlayıcılarından alınan abone bilgileri, HTS kayıtları, e-posta ve mesajlaşma dökümleri ile banka hesap hareketleri üzerinden fail tespitine gidiyor. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesi, bilgisayar ve kütüklerde arama, kopyalama ve el koyma işlemlerini belirli şartlara bağlıyor. Bu işlemlerin usule uygun yapılmaması, örneğin alınan imajın hash değerinin kayıt altına alınmaması, delilin hukuka uygunluğunu tartışmalı hâle getirebiliyor.
Bu nedenle teknik altyapısı güçlü bir İstanbul bilişim avukatı desteği, hem delillerin doğru şekilde toplanmasında hem de hukuka aykırı elde edilmiş delillere karşı itiraz edilmesinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar, mağdurların ekran görüntüsü, dekont ve yazışma kayıtlarını silmeden saklamasını ve bu belgeleri vakit kaybetmeden yetkili mercilere sunmasını tavsiye ediyor.

Hesabı kullanılan kişiler de risk altında
Son dönemde dikkat çeken bir başka konu, banka hesabını veya hattını başkasına kullandıran kişilerin dolandırıcılık soruşturmalarında şüpheli konumuna düşmesi. Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunda bilişim sistemlerinin veya bankaların araç olarak kullanılması ağır yaptırımlara bağlanmış durumda. Kendi iradesi dışında bir sürecin içine çekildiğini düşünen kişilerin ifade vermeden önce bir İstanbul ceza avukatı ile görüşmesi, savunmanın doğru kurulması açısından büyük önem taşıyor.

Yatırım vaadiyle yapılan dolandırıcılıklar
Bilişim suçlarının önemli bir bölümünü de yüksek kazanç vaadiyle kurulan sahte yatırım platformları oluşturuyor. Kendilerini aracı kurum temsilcisi olarak tanıtan kişiler, yatırımcıyı önce küçük kazançlar göstererek ikna ediyor, ardından para çekme talebinde vergi, komisyon ya da teminat adı altında yeni ödemeler istiyor. Bu tür durumlarda süreci deneyimli bir İstanbul forex avukatı ile yürütmek; suç duyurusu, ihtiyati haciz ve alacak davası gibi yolların zamanında kullanılmasını sağlıyor.
Hukukçular, bilişim suçlarında zamanın en kritik unsur olduğunu vurguluyor. Log kayıtlarının belirli sürelerle saklanması, para transferlerinin kısa sürede farklı hesaplara aktarılması ve hesapların kapatılması gibi nedenlerle, olayın hemen ardından hukuki destek alınması hak kaybının önüne geçmenin en etkili yolu olarak görülüyor.
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