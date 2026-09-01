32 Mavi Emlak'tan Isparta'da Dikkat Çeken Projeler

Isparta’da inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren 32 Mavi Emlak İnşaat Ltd. Şti. , Direkli Köyü’nde hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor. Firmanın sahibi iş insanı Aykut Uylaş , modern yaşam alanları ve gayrimenkul hizmetleriyle bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Direkli’de modern yaşam alanları İnşaat sektöründeki deneyimini gayrimenkul danışmanlığıyla bir araya getiren Mavi Emlak, Direkli Köyü’nde gerçekleştirdiği projelerle bölgenin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Modern mimari anlayışı, sağlam yapı yaklaşımı ve ihtiyaçlara yönelik çözümleriyle çalışmalarını sürdüren firma, hem yatırım yapmak hem de yeni bir yaşam alanına sahip olmak isteyenlere alternatifler sunuyor. Güven ve profesyonellik ön planda 32 Mavi Emlak İnşaat Ltd. Şti. sahibi Aykut Uylaş, gayrimenkul sektöründe müşterilerine yalnızca satış odaklı değil, ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan bir anlayışla hizmet verdiklerini belirtiyor.

Firma; konut ve arsa başta olmak üzere farklı gayrimenkul ihtiyaçlarında müşterilerine danışmanlık hizmeti sunarken, yatırım yapmak isteyenlere de bölgedeki fırsatları değerlendirme konusunda yardımcı oluyor. Hayalinizdeki yaşam alanı için Mavi Emlak Direkli’de yer almak, ev sahibi olmak, yatırım yapmak veya farklı gayrimenkul ihtiyaçları için bilgi almak isteyenler Mavi Emlak ile iletişime geçebiliyor.

32 Mavi Emlak İnşaat Ltd. Şti.

Aykut Uylaş

0552 187 07 80



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Modern mimari, sağlam inşaat ve profesyonel gayrimenkul danışmanlığıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için Mavi Emlak yanınızda.