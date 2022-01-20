Güreşçilerimiz İlçemize Okul Sporları Genç B Güreş İl Birinciliği Müsabakalarında Derece İle Döndü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Yarışmaları kapsamında Isparta Milli Egemenlik Güreş Salonu'nda Genç B Güreş İl Birinciliği müsabakası yapıldı. Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı Genç B Güreş İl Birinciliği müsabakası sonunda Grekoromende 57 kg'da Naci Baran SENEMTAŞI 1., 62 kg'da Mustafa Can ÖZKAN 1., 64kg'da Sadık ALANLI 2. ve 67 kg'da Enes UZUNDAL 3. olmuştur.

Başarılarından dolayı güreşçilerimizi tebrik ederiz.



Uluborlu Kaymakamlığı



