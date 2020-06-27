YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ünlü plajlar boş kaldı ANTALYA - İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı boş kaldı.Hava sıcaklığının 37 derece