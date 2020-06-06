İSTANBUL - İş dünyasının arama motoru yerliara.com, dünya dengelerini alt üst eden Kovid-19 salgını özelinde "yeni normal" olarak adlandırılan ikinci dönemle ilgili araştırma yaptı.

yerliara.com'dan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme ile birlikte birçok sektör tekrar eski günlerine dönmeye hazırlanıyor.

İş dünyasının arama motoru yerliara.com’un son yayınladığı araştırma raporunda, platformun çözüm ortakları, iş dünyası temsilcileri ve analistlerin görüşlerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Meltem Bakiler Şahin, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tüm sektörlerde yeni bir dönemin başladığına dikkati çekerek, “Müşteri odaklı dijital çözümler sunmak hepimizin önceliği olacak. Dijital müşteri asistanımız ‘TOBi’ gibi yapay zekâ tabanlı çözümler de sektörde yeni fırsatlar yaratacak. IDC’nin açıkladığı verilere göre dijital teknoloji ve hizmetlere küresel çapta yapılacak harcamalar bu yıl yüzde 10,4 oranında artacak ve bu alandaki toplam harcamalar 1,3 trilyon dolara çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu da şunları kaydetti:

“2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6’lık büyüme sektörümüzün ihtiyaç duyduğu gelişimin başlaması adına heyecan veren gelişme oldu. Ancak salgının olumsuz etkisiyle nisan ayında yine küçülme sürecine girdik. Tüm bu gelişmelere rağmen hedefimiz, yurt içi ve yurt dışında sahip olduğumuz güçlü potansiyelimizi önce korumak ve geliştirmek, ilk çeyrekte başlayan gelişim sürecini güçlü ve istikrarlı şekilde pandemi sonrasına taşımak olmalı.”

yerliara.com platform sözcüsü Dr. Arzu Aydın ise dünyada yeni bir dönem başlatan Kovid-19 pandemisi nedeniyle yerel üretim kabiliyetlerinin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirterek, “İş dünyasının önde gelen kurumları ile hayata geçirdiğimiz platformumuz üretim gücümüzü Türkiye ve global piyasalara göstermeye çalışıyor. Bu kapsamda elimizde oluşan verileri de kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye’deki firmaları da platforma üye olmaları için bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



