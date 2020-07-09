MERSİN - Yenişehir Belediyesince, 4 engelliye manuel tekerlekli sandalye dağıttı.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Yaşam Gönüllüleri ekipleri, ilçede yaşayan 4 engelli bireyin Yenişehir Halk Masasına tekerlekli sandalye talebi üzerine harekete geçti.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 4 engelli vatandaşı evlerinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyeleri hediye etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyiğit, vatandaşların taleplerine duyarlı olduklarını ve çalışmaların devam edeceğini aktardı.