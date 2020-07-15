İSTANBUL - Yeni Şafak'ın, 3 yıl önce oluşturduğu 15 Temmuz dijital kütüphanesi, 1,3 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Albayrak Holding'ten yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin ilk 48 saati, 252 şehidin şanlı direnişi, söyleşiler, itiraflar ve daha bir çok özel çalışmadan oluşan ve 3 dilde yayın yapan 15 Temmuz dijital kütüphanesi, okurlardan yoğun ilgi gördü.



FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminden sonra cuntacıların silah sıktığı vatan evlatları, darbecilerin ele geçirmek istedikleri kritik yerlerde yaptıkları savunma ile tarihi değiştiren bir destan yazdı.

Yeni Şafak, tarihi değiştiren o iki günün hafıza kaydını "yenisafak.com/15temmuz" sayfasında tuttu, siteye giriş yapan ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu geçti.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan dijital kütüphane darbe ile ilgili en önemli kaynaklardan biri haline gelirken, darbenin saat saat bütün detaylarının olduğu site aynı zamanda İngilizce, Arapça, Rusça olarak da yayına sunuldu.

Sitede darbecilerin planladığı tüm alçaklıklara karşı vatan müdafaası yaparken şehit olan 15 Temmuz şehitlerinin de hayat hikayesi yer alıyor.

Sayfanın görüntülenme sayısı 3 milyon 368 bine ulaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak Medya Grubunun CNR'daki standını ziyareti sırasında, kütüphane ile ilgili bilgi almış ve çalışmayı "çok iyi bir proje" olarak tanımlamıştı



Açıklamaya göre, Yeni Şafak İnternet Yazı işleri Müdürü Ersin Çelik, 15 Temmuz dijital kütüphanesi hakkında attığı twitt'lerle dijital kütüphanenin arkasındaki özverili çalışmaları paylaşırken, arkasında 6 aylık bir emek olan projenin birçok akademik çalışmaya da kaynak olduğunu belirtti.











