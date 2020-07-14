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Yeni Ford Puma Türkiye’de

Yeni Ford Puma, 192 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla Ford yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor - Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk: - "Yeni Ford Puma dikkatleri

Yeni Ford Puma Türkiye’de
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İSTANBUL - Ford SUV dünyasının en yeni üyesi, stil sahibi, kendine güvenen ve dikkatleri üzerine toplamayı seven kullanıcılara hitap eden Yeni Ford Puma, Türkiye'deki müşterilere sunuldu.

Ford açıklamasına göre, Ford, otomobil severlerin artan ilgisine paralel olarak SUV ve SUV karakterini yansıtan crossover modelleriyle ürün portföyünü zenginleştirmeye devam ediyor.

Türkiye'de "Style" ve "ST-Line" donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, Style donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile müşterileri bekliyor. ST-Line donanımda ise 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği ürün gamına ekleniyor.

Puma’nın dikkat çekici tasarımı sportif ST-Line tasarım detayları ile birleşiyor. Parçalı deri döşeme tasarım, LED farlar, dijital yol bilgisayarı, kablosuz şarj ünitesi, B&O ses sitemi gibi donanımlar, stil sahibi ve dikkat çekmeyi seven, en iyiye sahip olmak isteyen müşterilere hitap ediyor.


- Etkileyici iç ve dış tasarım, hayatı kolaylaştıran özellikler


Yeni Ford Puma’da alçak ve eğimli tavan çizgisi, önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor. Yatay formlu iki parça stop lambası tasarımı, sadece daha geniş bir arka görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda bagaj erişimi ve kullanımını kolaylaştırıyor.

Yeni Puma, iç tasarımında ise ergonomi, inovatif yaklaşım ve konfor ile dikkat çekiyor. Donanıma bağlı olarak sunulan sökülebilir ve yıkanabilir ön ve arka koltuk kılıfları kabin içini ilk günkü gibi temiz tutmaya yardımcı oluyor.

Ön koltuklarda daha fazla konfor için bel desteği sunulurken, artan aks mesafesi, araç yüksekliği ve ince sırtlıklı ön koltuk tasarımı Yeni Puma içindeki yaşam alanının da artmasına olanak tanıyor. Bu boyutsal büyümeye ek olarak Açılabilir Panoramik Cam Tavan tasarım ile ferah bir iç ortam elde edilmesi sağlanıyor.

Yan gövde boyunca uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler arasındaki iç bükey oluşumla daha dinamik ve canlı bir görünüm kazanıyor. Dinamik ve sportif duruş, ön ızgara tasarımı, ST-Line body kiti, 18’’ inç alaşım jantlar ve LED sis farları gibi şık detaylar ile tamamlanırken, yukarıda konumlandırılan sıra dışı LED farlarla birlikte özgün bir görünüm ortaya çıkıyor.


- Sınıfının en iyi bagaj hacmi, Ford MegaBox ile Yeni Ford Puma’da

Sınıfının en iyi bagaj hacmine sahip olan Yeni Puma’da 456 litrelik yüksek kullanışlılığa sahip bir bagaj hacmi bulunuyor. Müşteri gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford MegaBox ile derin ve çok yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor.

Bu ek depolama alanı, 763 mm genişliğinde, 752 mm uzunluğunda ve 305 mm yüksekliğinde olmak üzere 80 litrelik bir ek bagaj alanını da kullanıma sunuyor. Bu alanla birlikte bagaja örneğin 115 cm uzunluğunda bir yükü koymak mümkün oluyor. Ayrıca arka koltukları yatırarak sahip olunan düz zemin ile yükleme alanının arttırılması kolaylıkla sağlanabiliyor. Bagaj fonksiyonelliği üç farklı konumda ayarlanabilen bagaj zemini ve bu sınıfta bir ilk olan Ford Akıllı Bagaj Kapağı teknolojisi ile destekleniyor.

456 litre ile sınıfın en iyi bagaj alanını kullanıma sunan yeni Puma, evcil hayvan sahiplerini de göz önüne alınarak sunulan tasarım detaylarıyla Ford’un insan odaklı tasarım felsefesinin bir sonraki adımını gözler önüne seriyor. Bagaj fonksiyonelliği üç farklı konumda ayarlanabilen bagaj zemini ve bu sınıfta bir ilk olan Ford Akıllı Bagaj Kapağı teknolojisiyle desteklenirken, özel bir gider tapasına sahip bagaj alanı kolayca yıkanabiliyor.

Yeni Ford Puma, 192 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla Ford yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor


- "Yeni Puma’yı müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz"


Yeni Ford Puma’nın göz alıcı tasarımının ileri teknoloji ve yenilikçi fonksiyonalite ile birleştiğini vurgulayan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, şunları kaydetti:

“Ford olarak, SUV ve SUV esintili crossover modellerimizi farklı müşteri gruplarının taleplerine uygun olarak çeşitlendiriyor ve farklılaştırıyoruz. Geçtiğimiz ay pazara sunduğumuz SUV’deki amiral gemimiz Yeni Ford Kuga ciddi talep görüyor. Merakla beklenen crossover modelimiz Yeni Puma da Ford SUV dünyasındaki yerini aldı. Yeni Ford Puma dikkatleri üzerine çeken tasarımının yanı sıra kullanıcılara geleceği bugünden yaşatacak güvenlik, konfor ve sürüş teknolojileri sunarak otomobil kullanımını ve hayatı kolaylaştırıyor.

Özellikle B segmenti araçların en önemli handikaplarından olan bagaj alanı, sınıfının en büyük bagaj hacmini sağlayan Yeni Ford Puma ile bir sorun olmaktan çıkıyor. Ayrıca, 5 farklı sürüş modu, benzinli motora eşlik eden 7 ileri otomatik şanzıman, kişiselleştirme olanağı sunan 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı, gelişmiş 8" dokunmatik ekran ile SYNC Araç içi Bilgi Eğlence Sistemi ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler sayesinde sürücülere zahmetsiz ve bağlantılı bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Yeni Ford Puma, Türkiye’de ilk defa bir otomobilde sunduğumuz yenilikçi Ecoboost hibrit teknolojisi ile de verimli ve çevreci sürüş vaat ediyor. Ford SUV dünyasında yerini alan Yeni Puma’yı müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."



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