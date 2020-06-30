GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Yeni Citroen C4 Mayıs 2021'de Türkiye'ye gelecek

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım: - "Avrupa'da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak. Aslında biz Türkiye'ye biraz daha erken getirmek istiyorduk mart ayı gibi ama mayıs ayına kaydı. Mayıs ayında lanse edeceğiz yeni C4'ü" - "Pande

Yeni Citroen C4 Mayıs 2021'de Türkiye'ye gelecek
1 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, yeni Citroen C4 benzinli, dizel ve elektrikli modellerinin dünya prömiyerinin yapılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Avrupa'da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak. Aslında biz Türkiye'ye biraz daha erken getirmek istiyorduk mart ayı gibi ama mayıs ayına kaydı. Mayıs ayında lanse edeceğiz yeni C4'ü." dedi.

Citroen Türkiye tarafından, yeni C4 ve elektrikli e-C4 modellerinin dünya prömiyerinden hemen önce basın mensuplarının katılımıyla bir online toplantı düzenlendi.

Alkım, toplantıda yaptığı konuşmada, pandemi döneminde hizmetleri aksatmamak adına tüm süreçleri online platformlara taşıdıklarını ve pandeminin ilk döneminde görüntülü bir satış sistemini uygulamaya sunduklarını söyledi.


- "Mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 4,1'lik bir pazar payına ulaştık"


Bu yılın mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 4,1'lik bir pazar payına sahip olduklarını aktaran Alkım, "Geriye dönük baktığımızda Citroen markası olarak biz bu pazar payıyla aslında Citroen'in Türkiye'de olduğu süre içerisinde en fazla pazar payına ulaşmışız. İlk 5 ayda pazar yüzde 20 arttı ama Citroen olarak biz yüzde 189'luk bir artış gerçekleştirdik. Sıralama olarak da 6 sıra ilerledik ve şu anda da toplam otomotiv pazarında 9'uncu sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otomobil pazarında ise geçen yıla kıyasla yüzde 343'le en fazla büyüyen marka olduklarını dile getiren Alkım, bunda C3 Aircross ve C5 Aircross'un çok önemli bir payı olduğunu ve aynı zamanda bayi teşkilatlarını çok önemli oranda genişlettiklerini kaydetti.


- "Aslında en erken zamanda Türkiye lansmanını yapmak isterdik"


Konuşması sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Selen Alkım, yeni Citroen C4 benzinli, dizel ve elektrikli modellerinin dünya prömiyerinin yapılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Avrupa'da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak. Aslında biz Türkiye'ye biraz daha erken getirmek istiyorduk mart ayı gibi ama mayıs ayına kaydı. Mayıs ayında lanse edeceğiz yeni C4'ü." dedi.

Türkiye lansman tarihinin geç olup olmadığı sorusunu cevaplayan Alkım, şunları söyledi:

"Biz de aslında en erken zamanda Türkiye lansmanını yapmak isterdik. Ama üretim planlamasında ülkelere birtakım dalgalar halinde planlıyorlar, birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga ülkeleri olarak. Bizim de planlamamız tamamen global kararıyla mayıs ayına kaldı. Pandemi olmasaydı ilk planlama şubat ayıydı. Ama salgın nedeniyle maalesef üretimde birtakım sarkmalar oldu ve Avrupa'nın da üretimi sarktı dolayısıyla bizimkisi de silsile halinde sarkmak durumunda kaldı."


- "Hepimizi mutlu eden verimli bir ay gerçekleşiyor"


Pandemi döneminde Avrupa'dan yaklaşık 4 bin araç getirdiklerini belirten Alkım, şunları kaydetti:

"Bunların bazıları bizim araç tanımlamalarımıza uymuyordu bazıları uyuyordu. Ama buna rağmen aslında hem bayilerimizi hem de müşterilerimizi mağdur etmeden güzel satışlar yakalayabildik. Bunun sebebi hem bayilerimizin güçlenmesi hem de bizim markamıza yaptığımız yatırım. Bizim hedefimizin pazar payımızı yılın ikinci yarısında da aynı şekilde devam ettirebilmek. Haziran ayını sizler de gözlemliyorsunuzdur, hepimizi mutlu eden verimli bir ay gerçekleşiyor. Showroomlar çok dolu. Google aramaları web sitesi istatistikleri ciddi anlamda artış gösterdi. Dolayısıyla tüm otomobil sektörü için yılın sonuna kadar umarım aynı şekilde müşteri algısı ve ilgisi devam edecektir diye düşünüyorum."

Alkım ayrıca yıl sonunda Türkiye otomotiv pazarının 600 binin üzerinde kapanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.


- Yeni nesil C4'ler görücüye çıktı


Öte yandan, Citroen, 2020 yılındaki elektrikli araç hamlesine kompakt hatchback sınıfında devam ediyor. Bugün online olarak dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni nesil hatchback modeller olan yüzde 100 elektrikli yeni e-C4 ve yeni C4, kompakt sınıf standartlarını yükseltirken, yenilikçi Citroen kimliğini taçlandırıyor.

Tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji türüne sahip yeni nesil Citroen hatchback’ler farklı otomobil sınıflarının standartlarını bir araya getiriyor.




Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak
Isparta'daki dolandırıcılık olayı
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
BİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDI
Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor
Akaryakıta ikinci indirim geliyor...
Bankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacak
Emeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldi
Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!
Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu!
Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!
Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...
Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak!
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...
Son dakika haberi: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da
Isparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'da
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düştü
Son dakika haber: Isparta için yeni genelge
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!
KIL ÇADIRDAN YERLEŞİK DÜZENE YÖRÜK YAŞAMI
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...26 Haziran 2020
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!25 Haziran 2020
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu! Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu! 26 Haziran 2020
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…24 Haziran 2020
Isparta için yeni genelge Isparta için yeni genelge 24 Haziran 2020
Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?24 Haziran 2020
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı25 Haziran 2020
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!25 Haziran 2020
Son dakika haber: Isparta için yeni genelgeSon dakika haber: Isparta için yeni genelge25 Haziran 2020
"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat24 Haziran 2020
Isparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'daIsparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'da26 Haziran 2020
Isparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldiIsparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldi24 Haziran 2020
EKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYAEKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYA24 Haziran 2020
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düştüIsparta'da dördüncü kattan beton zemine düştü25 Haziran 2020
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...26 Haziran 2020
Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak! Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak!26 Haziran 2020
​Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar​Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar24 Haziran 2020
Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildiTrafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi26 Haziran 2020
Burdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandıBurdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı25 Haziran 2020
Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!26 Haziran 2020