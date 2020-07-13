MERSİN - Türkiye'nin ilk nükleer projesi olan ve yapımı süren Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasındaki ofis binalarındaki personelin tahliyesine yönelik düzenlenen planlı yangın tatbikatına santraldeki yangın güvenliği birimi ekipleri katıldı.

Senaryoya göre yangın alarmının çalmasıyla 368 şirket çalışanı ofis binalarını hızlıca terk ederek toplanma noktasına gitti, söndürme işlemi için itfaiye ekibi de alana ulaştı.

İtfaiye ekibi ofis binalarında yangın çıkmasına neden olabilecek tehdidi tüm ekipmanlarla ortadan kaldırmaya yönelik eylemleri uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Yangın Güvenlik Birimi Uzmanı Semih Kumaş, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasındaki itfaiye erlerinin her gün 3 teorik derse ve 2 uygulamalı eğitime katıldığını belirtti.

Tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Kumaş, "Çalışanlar ofis binalarından zamanında tahliye edildi ve itfaiye erleri hızlı bir şekilde çalıştı ve kurgusal yangın tehlikesini ortadan kaldırma görevini yerine getirdi. Bu faaliyetler sadece Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uyum sağlanması amacıyla değil aynı zamanda sahadaki operasyonel birimlerin çalışmasında etkileşimin ve koordinasyonun geliştirilmesi için de yapılıyor." ifadesini kullandı.

- İtfaiye erleri 24 saat görev yapıyor

Bu arada, Akkuyu Nükleer AŞ itfaiye erleri, inşaat sahasında 24 saat boyunca görev yapıyor. İtfaiye ekibinin vardiya süresi 12 saatten oluşuyor. Vardiya sırasında itfaiye erleri iş sağlığı ve güvenliği kuralları, yangın güvenliği alanındaki Türkiye Cumhuriyeti normatif dokümanlarının ve mevzuatının gereklilikleri konusunda eğitim alıyor, antrenman yapıyor, açık alanda ve odalarda takım eylemlerini geliştiriyor. Bununla birlikte yangın güvenliği birimi, her gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasını dolaşıyor ve Nükleer Güç Santrali'nin tüm inşaat tesislerinde yangın güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.











