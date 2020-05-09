İSTANBUL - Vodafone TV'de nisan ayının ilk 2 haftasında mart ayının aynı dönemine göre aktif kullanıcı sayısında yüzde 30, toplam izlenme saatinde ise yüzde 24’lük artış gerçekleşti.

Vodafone Türkiye açıklamasına göre, Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle vaktinin önemli bir bölümünü evde geçiren kullanıcıların tercihi olmayı sürdürüyor. Vodafone TV’de nisan ayının ilk 2 haftasında mart ayının aynı dönemine göre aktif kullanıcı sayısında yüzde 30, toplam izlenme saatinde ise yüzde 24 artış kaydedildi.

Diğer yandan, Vodafone TV salgın döneminde müşterilerine destek olmak için tüm içeriklerini nisan sonuna kadar tüm paketlerinde erişime açmıştı. Bu uygulama da mayıs sonuna kadar uzatıldı.

- "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle yanındayız"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:



"Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisini altına alan koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yolu, evde kalmak. Biz de Vodafone TV servisimizle müşterilerimizin evde daha kaliteli zaman geçirmelerine destek oluyoruz. Evde kalma süresinin arttığı bu dönemde müşterilerimizin Vodafone TV’yi daha sık kullandığını görüyoruz. Buna göre, Vodafone TV’nin aktif kullanıcı sayısı yüzde 30, toplam izlenme saati ise yüzde 24 arttı. Ayrıca, Vodafone TV kullanıcılarımız, mayıs sonuna kadar tüm içeriklere erişmeye devam edecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."





- Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyon kez indirildi



Açıklamaya göre, Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80’i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Vodafone TV’de FOXLIFE, FX, FOXCRIME, National Geographic ve National Geographic Wild kanallarının seçkin dizi ve belgeselleri, “Kafa Doktoru” ve “Eski Zamanlar” gibi Vodafone TV’ye özel prodüksiyonlar, DasDas’ta daha önce Vodafone Red sponsorluğunda sahnelenen etkinlikler gibi yeni içeriklerin yanı sıra sinemalardan hemen sonra sadece Vodafone TV’ye gelen filmler de sunulmaya devam ediyor.

Diğer yandan, profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin yeni sezon maçları da Vodafone TV’den canlı yayınlanıyor. Ayrıca, uzaktan eğitim döneminde National Geographic, Nat Geo Wild, Viasat Explore, Viasat History, TRT EBA TV gibi kanallarla çocukların evde daha verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Tüm Vodafone TV kullanıcıları, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izleyebiliyor.



Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyon kez indirildi.



