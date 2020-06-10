İSTANBUL - 2018 ve 2019 model LG Smart TV’lere eklenen Vodafone TV uygulaması ile LG Smart TV kullanıcıları, Vodafone TV’nin binlerce dizi, film, çizgi film ve tematik içeriğine kolayca erişebilecek.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, müşteriye erişim kanallarını yeni işbirlikleriyle genişletmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden LG Electronics ile işbirliği yapan Vodafone TV, artık LG akıllı televizyonlardan da izlenebilecek.

WebOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2018 ve 2019 model LG Smart TV’lere eklenen Vodafone TV uygulaması, geçerli modellerde LG Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek. LG’nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS, hareket sensörlü “Sihirli Kumanda”sı ve Türkçe destekli akıllı ses algılama fonksiyonu ile Vodafone TV’ye erişim kolay ve eğlenceli hale gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları aktardı:



"Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Müşteriye erişim kanallarımızı sürekli genişletiyoruz. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından LG Electronics ile işbirliği yaptık. Vodafone TV uygulamamızı 2018 ve 2019 model LG Smart TV’lere ekledik. Bundan böyle LG Smart TV sahipleri Vodafone TV’nin zengin içeriğinden kolayca faydalanabilecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”











