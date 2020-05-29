GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Vodafone Türkiye, şebekesinde segment yönlendirme yapan ilk operatör oldu

Şebekede trafiğin daha hızlı yönlendirilmesini sağlayan bu teknoloji ile bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik servislerin çeşitlendirilmesi, farklı taahhütler verilmesi ve pazara daha hızlı sunulması amaçlanıyor

Vodafone Türkiye, şebekesinde segment yönlendirme yapan ilk operatör oldu
34 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
İSTANBUL - Vodafone Türkiye’nin, şebekesinde Segment Yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör olduğu bildirildi.

Vodafone Türkiye açıklamasına göre, şirket, müşterilerine iyi bir dijital deneyimi sunmak amacıyla şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Buna göre, Vodafone, şebekesinde Segment Yönlendirme (SR: Segment Routing) teknolojisini kullanan ilk operatör oldu.

Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN: Software Defined Network) mimarisine dayalı yeni bir yönlendirme teknolojisi olan segment yönlendirme, alışılagelmiş hedef bazlı yönlendirme yerine kaynak bazlı yönlendirme yaparak trafiğin omurga üzerinde daha esnek, verimli ve hızlı dağılmasını sağlıyor. Tamamen dijital ve programlanabilir bir şebeke yapısına geçilmesini mümkün kılan bu teknoloji sayesinde, müşteri talep ve sorunlarına çok daha hızlı yanıt verilirken, yüksek kaliteli servisler kesintisiz sunulabiliyor.


- "Müşterilerimizin yeni nesil servis taleplerine daha kolay yanıt verebileceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, teknolojide inovasyon yapan bir kurum olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için şebeke altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de segment yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör olduk. Bu teknoloji, daha kolay büyüyebilen, programlanabilen, sorunlara daha hızlı ve otomatik müdahale edebilen ve kaynakları daha verimli kullanan bir şebeke yapısına sahip olmamızı sağlıyor. Böylece, müşterilerimize geniş bir servis kataloğu sunabileceğiz. Farklılaştırılmış servisleri daha hızlı ve yüksek kapasiteyle sunarken, müşterilerimizin yeni nesil servis taleplerine de daha kolay yanıt verebileceğiz. Servislerimizi ayrıştırarak talep edilen servis tipine göre farklı taahhütlerde bulunabileceğiz. Örneğin, bireysel müşterilerimize oyun uygulamaları için farklı servis kalitesi sunarken, kurumsal müşterilerimize bulut uygulamalarına belli sürede erişim garantisi taahhüt edeceğiz. Segment yönlendirme teknolojisini halihazırda iki büyük merkezimizde aktif olarak kullanıyoruz ve kısa sürede tüm omurga şebekemizde çalışır hale gelecek. Vodafone Türkiye olarak, teknolojide ilklere imza atmaya devam edeceğiz."


- Müşteri, ihtiyacına göre talepte bulunabilecek


Öte yandan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye’nin altyapısında kullanmaya başladığı segment yönlendirme teknolojisi, tüketiciye sunulan servislerin farklılaştırılmasını, müşteri isteklerine hatasız ve hızlı dönüş yapılmasını sağlıyor. Bu teknolojiyle, hız, kapasite ve az gecikme gerektiren özel servisler müşteriye kolaylıkla ulaştırılabiliyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik servislerin çeşitlendirilmesi ve pazara daha hızlı sunulması mümkün oluyor. Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN) teknolojisine dayanan segment yönlendirme ile, müşterinin kendi ihtiyacına göre servis talebinde bulunabileceği bir altyapı oluşturularak müşteri ve şebeke yakınsaması, böylece müşteri ihtiyaçlarının daha fazla ön planda olduğu bir altyapı kurulması hedefleniyor.

- Şebeke trafiği, kendine en uygun yolu izliyor

Verilen bilgilere göre, segment yönlendirme teknolojisinde, kaynak, tamamen verilen hizmetin ihtiyacına göre bir yol seçiyor ve bunu paket başlığında sıralı bir segment listesi olarak kodluyor. Böylece, müşterinin çalıştırdığı uygulamaların Vodafone şebekesi üzerinde gideceği yol, kaynak yönlendirici tarafından seçiliyor ve trafik, sabit bir yol izlemek yerine günümüzün artan trafik kapasitesine ve ihtiyaçlarına uygun olarak kendine en uygun yolu izliyor. Uygulama paketlerinin Vodafone şebekesi üzerinde kullanacağı yollar dinamik ve gereksinimlere göre seçilebiliyor. Bu şekilde, yüksek kaliteli hizmetler kesintisiz sunulabiliyor.

- Vodafone Türkiye altyapıyı güncelledi

Vodafone Türkiye, segment yönlendirme teknolojisini hayata geçirmek için IP şebekesinde tüm ana omurga ekipmanlarındaki donanım ve yazılımları son teknoloji sistemlerle güncelledi. Şebeke altyapısını donanım kapasite artırımı ve yazılım güncellemesi olarak dünya genelinde mevcut en üst düzey altyapı seviyesine geçirdi. Böylece, şebeke içindeki yolların merkezi bir sistem tarafından kaynak yönlendiricilere bildirilmesi ve tüm şebekenin merkez akılda gözlenebilmesi için gerekli yapılanmayı sağladı.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cuma
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!
Bubble Kids Cafe açılıyor!
Böcüzade çay bahçesi açılıyor!
İLK CUMA HEYECANI CAMİLER AÇILIYOR
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Isparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'te
Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''
Isparta'daki Camiler Cuma Namazına hazır hale getirildi
ISPARTALI İKİ KARATECİMİZ YARI FİNALDE
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı
Isparta'da da çocuklar parklarda oynadı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
Rektör Çarıkçı’nın “27 Mayıs” Mesajı
Seyahat kısıtlaması için tarih belli oldu
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı
Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandıIsparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı26 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı26 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...23 Mayıs 2020
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!28 Mayıs 2020
Seyahat kısıtlaması için tarih belli olduSeyahat kısıtlaması için tarih belli oldu27 Mayıs 2020
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdüIsparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü23 Mayıs 2020
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI27 Mayıs 2020
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıIsparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı24 Mayıs 2020
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı MesajıIsparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı23 Mayıs 2020
"İmmün plazma"yla Kovid-19'u yenen kişi bağışçı olmak istiyor"İmmün plazma"yla Kovid-19'u yenen kişi bağışçı olmak istiyor22 Mayıs 2020
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladıBakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı27 Mayıs 2020
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürprizBaşkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz27 Mayıs 2020
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadıIsparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı26 Mayıs 2020
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması29 Mayıs 2020
DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMA BİRİNCİSİ BÖLGEMİZDEN...DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMA BİRİNCİSİ BÖLGEMİZDEN...22 Mayıs 2020
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!28 Mayıs 2020
Isparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaretIsparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaret25 Mayıs 2020
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyorTürkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor26 Mayıs 2020
YALVAÇ KIRKBAŞ KÖYÜ ve ÇEVRESİNİN ADETA KADERİ DEĞİŞTİ YALVAÇ KIRKBAŞ KÖYÜ ve ÇEVRESİNİN ADETA KADERİ DEĞİŞTİ23 Mayıs 2020