GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Vodafone’dan Türkiye’ye toplam 24 milyar TL yatırım

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan: - "2019-20 mali yılında toplam 1.7 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı 24 milyar TL’ye ulaştı" - "Türkiye’nin ve se

Vodafone’dan Türkiye’ye toplam 24 milyar TL yatırım
25 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Vodafone Türkiye, son bir yılda toplam 1.7 milyar TL yatırım yaparken şirketin mobil müşteri sayısı 23.5 milyon olarak gerçekleşti.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, "Herkes için dijital bir gelecek inşa etme" hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, Nisan 2019 - Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin potansiyeline duyduğu güvenle yatırımlarını sürdüren Vodafone, 31 Mart 2020 sonu itibarıyla son bir yılda 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Böylece, Vodafone’un Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaştı.


- En geniş 4.5G kapsaması

Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2019-20 mali yıl sonu itibarıyla 23.5 milyon olurken, şirketin 4.5G müşteri sayısı da yılsonu itibarıyla 17.5 milyona ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 20 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.


- Sabit genişbantta büyüme

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta büyümesi de devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 174 bin müşteri kazanarak toplam 1.1 milyon müşteriye ulaştı.


- 16.2 milyon “dijital müşteri”

Müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen Vodafone’un “Vodafone Yanımda”, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.2 milyona yükseldi. Mali yılın son çeyreğinde Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 650 milyona yaklaştı.


- TOBi’nin gündemi koronavirüs ve uzaktan eğitim oldu

Vodafone’un geliştirdiği, doğal konuşmayı anlayan ve dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan kişisel dijital asistan TOBi, aylık 1 milyon tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyon sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. Salgın döneminde koronavirüse ilişkin sorulara da yanıt vermeye başlayan TOBi, müşterilere “14 Kural” ile ilgili bilgilendirme yapıyor, ihtiyaç dahilinde Sağlık Bakanlığının web sitesine ya da 184 Alo Sabim hattına yönlendirme sağlıyor. Vodafone’luların Eğitim Bilişim Ağı (EBA) konusunda sorularını da yanıtsız bırakmayan TOBİ, online eğitim portalları, bu portallardaki internet ihtiyaçları ve salgından korunma yöntemleri gibi birçok yeni soruyu hızlıca öğrenerek kullanıcıların taleplerini karşılar hale geldi.

- Data kullanımında yüzde 41.2 artış

Mali yılın son çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin kişi başı aylık mobil data kullanımı 6.2 GB’a ulaştı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41.2 artışla 1600 petabyte’a yükseldi.

- Vodafone’dan dijital destek

Vodafone Türkiye, salgın döneminde, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımladı. Şirket, 65 yaş üstü müşterilerine de ücretsiz SIM kart teslimatı yapmaya başladı. Uzaktan eğitime de destek veren Vodafone, Eğitim Bilişim Ağı platformunda kullanılmak üzere, tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımladı. Vodafone müşterileri, hiçbir ek işlem yapmadan EBA’ya erişim sağlayabiliyor. Ayrıca, YÖK Dersleri Platformu’ndan yararlanan Vodafone'lu üniversite öğrencilerine “6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuluyor. Diğer yandan, Vodafone müşterileri, işlemlerini Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr gibi dijital kanalları kullanarak evden çıkmadan da yapabiliyor. Vodafone ayrıca, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı.

- "Türkiye’nin dijital geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları aktardı:

"Büyümekte olan, ekonomik ve sosyal katma değer yaratan, dönüştürücü gücü olan bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Teknolojinin bireylerden kurumlara herkesin hayatında olumlu etki yaratması için çalışıyor; bu yolculukta herkesi kapsamaya, hiç kimsenin geride kalmamasına özen gösteriyoruz. Bu anlayışla, Türkiye’de yatırımlarımıza devam ettik. 2019-20 mali yılında toplam 1.7 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı ise 24 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarımızın yüzde 99’unu teknoloji yatırımları oluşturuyor. Amacımız, tüketicimizi en güvenilir ve en sürdürülebilir teknolojiyle buluşturmak ve tüm servislerimizi mükemmel müşteri deneyimi ile dijital olarak sunmak. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

- "İletişimin sürekliliği için çalışıyoruz"

Koronavirüs salgını nedeniyle toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemde olduğumuza dikkat çeken Colman Deegan, şöyle devam etti:

"Vodafone olarak, bu zorlu süreçte tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Üç önceliğimiz var: çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, hizmetlerimizin devamlılığı ve ekosistemimizin sürdürülebilirliği. İletişimin sürekliliği için saha ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bizler evde kalalım, ekonomimizin çarkları dönsün, işletmelerimiz faaliyetlerine kesintisiz devam edebilsin diye çalışmaya devam ediyorlar. Güçlü altyapımızla müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılıyoruz. Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. İhtiyaç sahibi kesimlere yardımcı olmak için bazı aksiyonlar aldık. Ön cephede olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası’na da katkı sağladık."





Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...
Isparta'da narko operasyon! araçta ele geçirildi
TCDD'den Isparta, Burdur uyarısı...dikkat!
81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi
Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!
YÖK'ten yeni karar: Üniversitelerde dijital sınav dönemi
Isparta'da 55 dar gelirlinin borcunu kapattı
Isparta'da bir kadın kezzaplı saldırıya uğradı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama...
Isparta'daki uzmandan aileler, çocuklar ve öğrenciler için önemli açıklama
Isparta'da sanayi bölgesinde alınan tedbirlere denetleme
Isparta, Burdur ve Antalya'da Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
Isparta, Burdur ve Antalya'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı
Isparta Belediyesi'nden yeni ücretli otopark duyurusu
ISPARTA'NIN SÜPÜRGE DÜNYASI - TAMİR BAKIM VE YEDEK PARÇA
Uzmanlar endişeli ''Bu iki güne dikkat!''
Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması masada
Isparta'da Anneler Günü duygusal geçti
Isparta'nın tarihi evleri restorasyonla ayağa kalkıyor!
Isparta'da asırlık çınar'a büyük sürpriz 100'üncü doğum günü pastasını üfledi
Isparta'da yeni nesil oyuncu bilgisayarları görücüye çıktı
Isparta'da 65 yaş ve üzerindekiler güzel havanın keyfini çıkardı
Isparta'da müzik öğretmenleri engelli çocukların anneleri için söyledi
Isparta'daki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü yoğun bakım ünitesinde kutladı
Burdur'daki "Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü eski görüntüsüne kavuşturuldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in ''Anneler Günü'' mesajıIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in ''Anneler Günü'' mesajı08 Mayıs 2020
Isparta'da bir köy daha karantinaya alındıIsparta'da bir köy daha karantinaya alındı05 Mayıs 2020
Isparta'da trafik kazası! turşu yüklü kamyonet devrildiIsparta'da trafik kazası! turşu yüklü kamyonet devrildi05 Mayıs 2020
Isparta'da Valilik'ten vatandaşa önemli duyuru!Isparta'da Valilik'ten vatandaşa önemli duyuru!07 Mayıs 2020
Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!08 Mayıs 2020
Isparta'da gelenekten geleceğe akıl ve zeka oyunları Gökceren Toys and Games'deIsparta'da gelenekten geleceğe akıl ve zeka oyunları Gökceren Toys and Games'de07 Mayıs 2020
Isparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiIsparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti09 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta'da bölgede karantina süresi uzatıldıSon dakika haber: Isparta'da bölgede karantina süresi uzatıldı08 Mayıs 2020
İşte Isparta'nın koronavirüs tablosu! son durum ve rakamlar açıklandıİşte Isparta'nın koronavirüs tablosu! son durum ve rakamlar açıklandı08 Mayıs 2020
Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Milyonlarca emekliye müjdeSon dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Milyonlarca emekliye müjde08 Mayıs 2020
Kahramanmaraşlı şair-yazar Yasin Mortaş'a ödülKahramanmaraşlı şair-yazar Yasin Mortaş'a ödül06 Mayıs 2020
Isparta haber son dakika: SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan önemli açıklama...Isparta haber son dakika: SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan önemli açıklama...08 Mayıs 2020
81 ilde düğmeye basıldı antikor testi yapılacak!81 ilde düğmeye basıldı antikor testi yapılacak!08 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı08 Mayıs 2020
işte Isparta'nın "Leyla" ile "Mecnun"ları baharı müjdeledilerişte Isparta'nın "Leyla" ile "Mecnun"ları baharı müjdelediler08 Mayıs 2020
Isparta'da 2020 yılı gül sezonu açıldıIsparta'da 2020 yılı gül sezonu açıldı08 Mayıs 2020
Camide Cuma namazı için planlanan tarih belli olduCamide Cuma namazı için planlanan tarih belli oldu07 Mayıs 2020
Isparta karantina süreci dolan 268 kişi memleketlerine uğurlandı Isparta karantina süreci dolan 268 kişi memleketlerine uğurlandı 08 Mayıs 2020
Isparta'daki öğrenci yolu ayrı bir görünüme kavuştuIsparta'daki öğrenci yolu ayrı bir görünüme kavuştu05 Mayıs 2020
Yeni haber: Isparta 32 spor sahaya iniyor!Yeni haber: Isparta 32 spor sahaya iniyor!08 Mayıs 2020