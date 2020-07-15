OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette şehidin annesi Nuriye, babası Hamza ve şehit eşi Halime Karacatilki'ye taziyelerini bildirdi.

Şehitliği ölümlerin en şereflisi olduğunu anımsatan Yılmaz, "Şehidimizin mekanı cennet olsun. Sizlerin bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızda olacağım, bunu bilmenizi isterim. Ne zaman bir sıkıntınız, derdiniz olursa, kapım, gönlüm size her daim açık olacaktır. Şehit polis memurumuz Mehmet Karacatilki nezdinde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum." diye konuştu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ziyarette, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua yapıldı.

Ziyaretin sonunda Vali Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz tarafından şehidin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.







