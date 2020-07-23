OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte faaliyet gösteren yer fıstığı fabrikalarında incelemede bulundu.

Yılmaz, ilk olarak Fıstıkçılar Sitesi Başkanı Ali Korkmaz'la görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yer fıstığı fabrikasını gezen Yılmaz, çalışanlar sohbet etti.

Yılmaz, yer fıstığının kentin sembolü olduğunu belirterek, "Ülkemizin yer fıstığı ihtiyacını büyük oranda karşılayan Osmaniye'de üretimi ve paketlemede çok sayıda insanımız çalışıyor. İlimizin ekonomisine çok önemli bir katkı sağlayan yer fıstığı üretiminde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimizin her zaman yanında olacağız." diye konuştu.