ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Anneler Günü'nde annesiz çocuklara en güzel sevginin gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Karaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevginin, merhametin ve şefkatin tükenmez kaynağı olan annelerin gününü kutladı.

Annelerin koşulsuz sabır ve fedakarlıklarıyla herkes için birer koruyucu, rehber, öğretmen olduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz koronavirüsle mücadele sürecimizde de evde kalan çocuklarımızın en hakiki pusulası, en samimi arkadaşı annelerimizdir. Bu süreçte yorulmadan, usanmadan, çocuklarımızın üstüne titreyen, onların hem sağlığını koruyan hem de gelişimlerini en güzel şekilde sürdürmelerine yardımcı olan annelerimiz, gizli kahramanlarımızdır. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Annesiz çocukların özellikle bugün yürekleri daha da buruk. Yüreği Toroslar kadar geniş ve Akdeniz kadar sıcak annelerimizin, onlara da en güzel şekilde anne sevgisini göstereceğine inanıyorum."

Karaloğlu, annelerden öğrenildiği gibi, her zaman, birbirini karşılıksız seven, destekleyen, huzur ve barış içerisinde yaşama iradesi gösteren bir toplum olarak hareket edilmesi temennisinde bulundu.



