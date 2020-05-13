ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kente giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırılmasına ilişkin, "İlimize konan giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılması tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Adana'ya konan giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırılması ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından kentin muaf tutulmasının, salgın tehlikesinin geçtiği ve tüm yasakların kalktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Sürecin başladığı ilk andan itibaren İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından 50, İl Pandemi Kurulunca da 4 karar alındığını, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik tüm kararların hala geçerli olduğunu anlatan Demirtaş, "Koronavirüs salgını ile mücadelemiz ilk günkü ciddiyetiyle devam etmektedir. İlimize konan giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılması tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Aldığımız tedbirler sonucunda şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmek, hiç istemediğimiz sonuçlar yaşanmasına neden olabilir. Kesinlikle rehavete kapılmayalım." ifadesini kullandı.