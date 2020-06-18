ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Mardin Valiliğine atanan Vali Mahmut Demirtaş, veda mesajı yayımladı.

Vali Demirtaş, mesajında 16 Haziran 2016'da başladığı Adana Valiliği görevini, büyük bir onurla, destekle mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getirdiğini belirtti.

Geride bıraktığı 4 yılda tarımdan sanayiye, ticaretten turizme, eğitimden sağlığa, kültür-sanattan bilim ve teknolojiye kadar her alanda Adana için çalıştığını bildiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Adana'nın önümüzdeki on yıllarına ışık tutacak fevkalade önemli projeleri başlatmak bizlere nasip oldu. Başlattığımız tarıma dayalı organize sanayi projeleri, kent içerisinde sıkışıp kalan ve iptidai bir şekilde üretim gerçekleştiren tekstil, mahrukat ve ayakkabıcıların modern sitelere kavuşturulması, Ceyhan OSB ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine matuf çalışmalar bunlardan sadece birkaçıdır. Bununla birlikte; vatandaşlarımıza sunulacak kamu hizmetlerinde daima en iyisini gerçekleştirmeye odaklandık. İlimizde görevde bulunduğum bu süre içinde çalışmalarımda hep daha iyiye ulaşmayı hedefledim. Çünkü değerli Adanalıların her şeyin en iyisine layık olduğunuzu düşündüm. Bunu gerçekleştirmek amacıyla ilimizin eğitim kalitesini daha da ileriye taşımak ve çocuklarımız ile gençlerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için Adana genelinde birçok okul binasının yapılmasına vesile olduk ve yeni yapılacak birçok okul binası için de gerekli olan tüm adımları attık. Adanalı vatandaşlarımıza tam teşekküllü ve modern kamu hastanelerinde sağlık hizmeti sunulmasını hedefledik ve bu amacımıza ulaşmak için de ilimiz genelinde birçok kamu hastanesi projesini gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinden ödün vermemek adına birçok yeni kamu hizmet binası yaptırdık. Bu hizmetleri gerçekleştirirken en önemli amacım, Adana'mızı kalkındırmak ve böylesine güzel bir şehri geleceğe taşıyarak hak ettiği konuma kavuşturmaktı."

Adana'nın tanınırlığını, bilinirliğini artırmak amacıyla yerel yönetimlerin, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Adana Lezzet Festivali gibi sayısız festival, fuar ve organizasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Demirtaş, kebap, şalgam, pamuk gibi pek çok ürün için marka ve patent başvuruları gerçekleştirerek bunların Adana'nın tescilli markası haline dönüşmesini sağladıklarını kaydetti.

Vali Demirtaş, güneyin incisi Adana'ya hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşadığını aktardı.