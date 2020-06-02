ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin ile "Sıfır Atık Projesi"nde görevli ekipleri makamında kabul etti.

Vali Demirtaş, ziyaretette, proje kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Toplumun çevre bilincinin gelişmesinin çok önemli olduğuna değinen Vali Demirtaş, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilimiz genelinde birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen faaliyetlerle yeni nesillerimize çevremizi koruma, israf etmeme, tasarruflu olma gibi temel ve en önemli alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyoruz. Projemizin temel amacı da ülkemiz genelinde oluşan atığın azaltılması, atıkların kontrollü bir şekilde geri dönüşümünün sağlanması ve gelecek nesillerimize temiz bir dünya bırakmak." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş, projede görevli olan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.