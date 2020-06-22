ADANA - Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş, Adana'daki görevine ve kente veda ederken hüzünlü anlar yaşadı.

Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ve çocuklarıyla birlikte vedalaşmak için 4 yıldan bu yana görev yaptığı valilik binasına geldi.

Kurum bahçesindeki vedalaşmada Demirtaş ve ailesini, valilik personeli, belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş karşıladı.

Mahmut Demirtaş, kendilerini uğurlamak için gelen herkesle tek tek konuşup helallik istedi.

Vedalaşma sırasında zaman zaman hüzünlü anlar da yaşadı.



İl Müftüsü Hasan Çınar, Vali Demirtaş ve kente yaptığı hizmetler için teşekkürlerini iletip, dua etti.

Daha sonra valilik personeli çiçek verip gül dökerek Demirtaş ve ailesini Adana'dan uğurladı.