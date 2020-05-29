ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde kurulması planlanan Havutlu Sanayi Çarşısının inşaat alanını ziyaret etti.

Vali Demirtaş, inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden sanayi sitesinin inşaatında gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.

Dört etaptan oluşan, 150 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan, 570 iş yerinin bulunacağı Havutlu Sanayi Çarşısının birinci etabının yüzde 70 oranında tamamlandığını belirten Demirtaş, sanayi sitesinin tamamlanıp hizmete açılmasıyla Adana'nın üretim gücü ve istihdam kapasitesinin de artacağını kaydetti.

Vali Demirtaş, projenin bir an önce tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.



