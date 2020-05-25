OSMANİYE - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, ziyaret ettiği uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.



Coşkun, yaptığı konuşmada, bayramdan sonra sokağa çıkma sınırlamalara ihtiyaç kalmamasını ümit ettiğini belirtti.

Vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için emniyet ve jandarma mensuplarının görev başında olduğunu kaydeden Coşkun, "Biz de bayramda onları ziyaret ederek hem bayramlarını kutlamak hem de görevlerinde kolaylıklar dilemek istedik. Değerli Osmaniyeli hemşerilerimizden, bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyaç kalmaması ve gelecek bayramın da bu şekilde yaşanmaması için, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması boyunca kurallara uymalarını rica ediyorum. Sağlık ve mutluluk içinde nice bayramlara hep birlikte kavuşmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

