GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Vali atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti - 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğl

Vali atamaları Resmi Gazete'de
33 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.

Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Atama kararları ile Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Denizli Valisi Hasan Karahan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Samsun Valisi Osman Kaymak, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Aksaray Valisi Ali Mantı ve Karaman Valisi Fahri Meral mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alındı.

- 18 ile yeni vali atandı, 23 ilin valisi yer değiştirdi

Söz konusu atama kararlarına göre, Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Valiliğine, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valiliğine, Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valiliğine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valiliğine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valiliğine, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valiliğine, Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valiliğine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valiliğine, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliğine, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valiliğine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valiliğine, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valiliğine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valiliğine, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valiliğine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valiliğine, Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valiliğine, Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valiliğine, Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valiliğine, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valiliğine, Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valiliğine, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valiliğine, Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valiliğine, Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valiliğine, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valiliğine, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valiliğine, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valiliğine, Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valiliğine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valiliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valiliğine, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valiliğine, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas Erzincan Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valiliğine, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valiliğine, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliğine, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valiliğine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valiliğine, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz Osmaniye Valiliğine ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valiliğine atandı.

- Merkez teşkilatına yapılan atamalar

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına yapılan atamalar ile İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanlığına, Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şefik Aygöl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Müfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanlığına, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ve Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına getirildi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA ​İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR
Isparta'daki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor
Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor
41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ İŞTE O İLLER
El Alem Nereden Buluyor? Tabi ki Telalem'den
Son dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyor
Isparta'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ayasofya Cami ibadete açılıyor! tarih verildi
ISPARTA'DA BAŞLADI “İŞVERENLER BELGESİ OLANLARI İŞE ALACAK”
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta Belediyesi Gül Konvoyu düzenleyecek
​İşten çıkarma ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Maskesize ceza! Uyarılar peş peşe geldi
ISPARTA'DA TESİSLER AÇILIYOR SPORCULARIMIZ SAHALARA DÖNÜYOR
AKEL ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU KURSLARA BAŞLADI
Isparta'da kamyon şarampole devrildi yaralılar var!
Isparta'da trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı
Isparta Belediye Meclisi ilk ‘Olağan’ toplantısı
Isparta'da bir fikrim var diyen kadınlara davet!
Isparta'da esnafa özel ücretsiz dezenfekte hizmeti
Güneykent'te pandemiye davet hatırası
ISPARTA KARAAĞAÇ PAZARI AÇILDI - BAŞDEĞİRMEN'DEN ZİYARET '' ESNAFI MUTLU GÖRDÜK''
ISPARTA BAŞKA BİR GÜZEL DEMEK - ISPARTA TANITILDI VİDEO HABER
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLARISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR05 Haziran 2020
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması 03 Haziran 2020
Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulunduIsparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu03 Haziran 2020
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandıIsparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandı03 Haziran 2020
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındıIsparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı04 Haziran 2020
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama YaşanacakGeri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak05 Haziran 2020
yumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyoryumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor03 Haziran 2020
ITB Başkanı Adar, Webinar Konferans Toplantısına KatıldıITB Başkanı Adar, Webinar Konferans Toplantısına Katıldı03 Haziran 2020
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltındaAntalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında03 Haziran 2020
yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesiyeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi07 Haziran 2020
Kahramanmaraş'a has lezzetlerde Avrupa Birliği atağıKahramanmaraş'a has lezzetlerde Avrupa Birliği atağı03 Haziran 2020
Afşin Belediyesi LGS'ye girecek öğrenciler için maske ürettiAfşin Belediyesi LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretti03 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldıKahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldı03 Haziran 2020
Antalya'da 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ile 4 bin 140 şişe sahte alkol ele geçirildiAntalya'da 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ile 4 bin 140 şişe sahte alkol ele geçirildi03 Haziran 2020
Son dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyorSon dakika haber yeni kararlar açıklandı düğün ve nikah salonları açılıyor09 Haziran 2020
Erdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecekErdoğan'ın talimatı sonrası tek tek belirlendi! Ücretsiz verilecek07 Haziran 2020
Akıncılar Teknik Serviste lazerle ekran ve cam değişimiAkıncılar Teknik Serviste lazerle ekran ve cam değişimi05 Haziran 2020
Isparta MEM'den LGS sınavı öncesi okullarda denetimIsparta MEM'den LGS sınavı öncesi okullarda denetim04 Haziran 2020
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilirMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilir05 Haziran 2020
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldüIsparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü06 Haziran 2020