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Vali Arslantaş, hayvan pazarında incelemede bulundu

BURDUR - Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarını gezerek incelemede bulundu.

Vali Arslantaş, hayvan pazarında incelemede bulundu
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BURDUR - Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarını gezerek incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, pazarda yetkililerden bilgi alan Vali Arslantaş, il genelinde kurban satış alanları ve kesim yerleriyle ilgili bütün önlemlerin alındığını belirtti.

Hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de tedbirlerin alındığını aktaran Arslantaş, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediyeler ve müftülük personellerinden oluşturulan komisyonlar bayram sonuna kadar denetimlerini sıkı şekilde yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Arslantaş'a, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık eşlik etti.

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