ADANA - Bu yıl "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" temasıyla kutlanan Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda yardımı yapıldı.

Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, görevlilerle beraber Şehit Duran Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda yardımında bulundu.

Develi, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un kaleme aldığı mektubun da yer aldığı kuru gıda kolilerinin dağıtımında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl Vakıf Haftası'nın sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçlarıyla kutlandığını kaydetti.

Kovid-19 sürecinde gerek eserlerin restorasyonu gerekse hayır hizmetlerini kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Develi, "Sorumluluk alanımızda olan Adana ve Mersin illerinde 506 muhtaç aileye her ay yapılan kuru gıda dağıtımı Kovid-19 salgını döneminde de devam etmektedir. Bunun yanı sıra ilk, orta, lise ve yüksek öğretimde okuyan 712 öğrencimize burs yardımında bulunmakta, 121 ihtiyaç sahibi ailemize de her ay maaş ödemeleri yapılmaktadır. Bugün Ramazan Bayramı öncesi ailelere kuru gıda kolilerini ulaştırma gayretindeyiz. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un kaleme aldığı mektubu da kolilerle hanelere ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Develi, vakfın hiçbir karşılık beklemeden veren el olduğunu, şefkat, merhamet ve dayanışmanın sağlanmasında olduğu kadar toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.



