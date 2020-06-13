Uyuşturucuyu tütün ve kağıda emdirdikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü: - "Şüpheliler yakalanmamış olsaydı, yaklaşık 407 bin kişiyi bu uyuşturucularla zehirleyecekti"