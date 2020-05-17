ANTALYA - LEVENT KİŞİ - Türk ve ABD'li bilim insanlarının üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı ortak çalışmada, aşırı sosyal medya kullanımı ile özçekim paylaşımının insan kişiliğiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilgiç ve Doç. Dr. Ömer Faruk Akça, ABD'de kişilik bozuklukları konusunda önemli bir merkez olan Houston Üniversitesi Psikoloji Bölümüyle ortaklaşa bir çalışma yürüttü.



Sosyal medya alışkanlıkları üzerine yapılan çalışmada tıp ve eğitim fakültesindeki 510 üniversite öğrencisiyle görüşüldü. Çalışmada, aşırı sosyal medya kullanımı ile özçekim paylaşımının kişilik özellikleri ile bağlantıları araştırıldı.

Üniversite ortamında yürütülen çalışma anket ve ölçekler yüz yüze uygulandı.

Çalışmaya göre, üniversiteli kızların sosyal medyada erkeklerden daha aktif olduğu görüldü.



- Sosyal medyanın aşırı kullanımı zararlı

Çalışma hakkında AA muhabirine bilgi veren Bilgiç, sosyal medya kullanımının son yıllarda giderek popülerleşerek yüz yüze iletişimin yerini almaya başladığını söyledi.



Sosyal medya kullanımının, insan ruh sağlığı üzerinde nasıl etkiler gösterdiği konusuna olan ilginin de arttığına işaret eden Bilgiç, "Yapılan çalışmalar sosyal medyanın aşırı kullanımının, insanların günlük yaşam düzenini bozduğuna, iş ve yaşamıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmelerine engel olduğuna, depresyon gibi ruhsal bozuklukları tetiklediğine ve beyinde diğer bağımlılıklara benzer etkiler yapabileceğine işaret ediyor." diye konuştu.



Bilgiç, aşırı sosyal medya kullanımının ruh sağlığı üzerine olan olumsuz etkileri ortaya konulmaya başlansa da "Neden bazı insanlar sosyal medyayı daha fazla kullanıyor?", "Niçin bazı insanlar daha fazla özçekim yapıyor ve sosyal medya aracılığıyla paylaşıyor?", "Kişilik özelliklerimiz sosyal medya kullanım alışkanlığımızı nasıl belirliyor?" gibi soruların ise büyük oranda henüz yanıt bulamamış konular arasında yer aldığını bildirdi.



- Bazıları daha fazla özçekim yapıyor ama paylaşmıyor



Bilgiç, bu sorulara yanıt bulmak üzere söz konusu çalışmayı yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Çalışmada ilgi odağı olma ve takdir edilme konularında daha fazla istek duyan ve dış görünüşüne aşırı ilgi gösteren bireylerin daha uzun süre sosyal medya kullandığı, daha fazla sosyal medya bağımlılığına sahip olduğu ve sosyal medya üzerinden daha fazla özçekim paylaşımında bulunduğu ortaya konuldu. Öte yandan, kendini herkesten üstün görme ve kendini aşırı beğenme özelliğine sahip bireylerin ise daha fazla özçekim yapmasına rağmen fazla paylaşımda bulunmadığı saptandı. Çalışma, kız öğrencilerin erkeklere göre daha uzun süre sosyal medya kullandıklarını, sosyal medya bağımlısı olma ihtimallerinin daha fazla olduğunu ve daha fazla özçekim paylaştıklarını ortaya koydu."

