Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Üstyapıyla ilgili de projelerimizi tamamladık. İlk aşamada, birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı te
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