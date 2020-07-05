Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyor
« Önceki HaberAntalya'da "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısı (1) Sonraki Haber »Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Üstyapıyla ilgili de projelerimizi tamamladık. İlk aşamada, birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı te
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