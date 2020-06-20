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Uğur Okulları'ndan LGS değerlendirmesi

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: - "LGS kapsamındaki merkezi sınavda yer alan sorular, MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorularla genel anlamda uyum

Uğur Okulları'ndan LGS değerlendirmesi
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İSTANBUL - Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorularla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğu gözlemlenmiştir." açıklamasında bulundu.

Kurt ve Uğur Okulları Ortaokul Akademik Kurulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MEB uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı'na Türkiye genelinde yaklaşık 1,6 milyon öğrencinin katıldığını belirten Kurt, sınavın iki oturumda yapıldığını kaydetti.

Birinci oturumun 09.30'da, ikinci oturumun ise 11.30'da başladığını aktaran Kurt, sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verildiğini, ikinci bölümde ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındığını belirtti.

Sınavda A, B, C ve D olmak üzere öğrencilere 4 farklı kitapçık verildiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"LGS bu yıl, okullarımızda Kovid-19 nedeniyle son derece üst düzey önlemler alınarak gerçekleştirildi. LGS’deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorularla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğu gözlemlenmiştir. MEB’in belirlediği birinci dönem konularından sorular yer almıştır.

Konu eksiği bulunmayacak şekilde düzenli çalışan, sorgulayarak öğrenme biçimini benimseyen, yorum yapabilme gücü ve dikkati yüksek öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur. Günlük hayatla ilişkilendirme ve temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav uygulanmıştır."


- "Düzenli kitap okuyan öğrenciler anlama konusunda daha başarılı olacak"


Kurt, LGS’nin geneline bakıldığında sorularda anlatımın uzun ve yoruma dayalı olduğunu, görsel tablo ve grafik yorumlama bilgisinin ölçüldüğü kaydetti.

Matematik ve Türkçe derslerinde çeldiricileri güçlü sorular olduğu için diğer derslere göre seçiciliğin arttığını ifade eden Kurt, matematik sorularındaki performansın öğrencinin sıralamasını belirleyeceğini savundu.

Matematik ve Türkçe sınavlarındaki soruların analiz ve sentez gücü yüksek olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği yapıda sorulduğunu aktaran Kurt, şöyle devam etti:

"Fen Bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre daha uzun anlatımlar içerdiği, deney ve gözlemlerin kullanıldığı ve orta zorluk derecesinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ise A kitapçığı 7. soruda 5. sınıf kazanımlarına ait bir sorunun yer aldığı görülmektedir. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise genel olarak paragrafı yorumlamaya dayalı sorular sorulurken dikkat ve bilgi gerektiren bir iki soruya da yer verildiği iletilmiştir.

Sorular genel anlamda öğrencilerin bazı soruları birkaç defa okuduğu bilgisini de aldı. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi değerlendirme konusunda daha başarılı olacaklarını bu sınavda da gözlemlemiş olduk."

- "Öğrenciler sınavı yetiştirememe sorunu yaşamışlar"


Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Handan Büke ise, "20 sorudan oluşan Türkçe dersi soruları, pandemi sürecinden dolayı öğrencilerin yüz yüze eğitim aldığı birinci dönem konularından oluşmaktadır. Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sözel mantık yorumlama soruları örnek sorularda yer verildiği gibidir. Sınavın genelinde öğrencinin sadece bilgisini değil okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiştir. Özellikle 4-5 soru seçici olmuştur. Düzenli çalışan, dikkatli okuyan öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri bir sınav olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Uğur Okulları Matematik Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Zuhal Namlısoy da, soruların çok güzel hazırlandığına işaret ederek, dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiren sorular sorulduğunu kaydetti.

Namlısoy şöyle devam etti:

"Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlıdır, sentez ve analiz yapabilen öğrenciler çok rahatlıkla soruları çözebilirler. 7. sınıf kazanımlarına hakim olan öğrencilerin daha başarılı olabileceği anlaşılmıştır. Soruların bazıları uzun çözümler gerektirdiği için öğrenciler sınavı yetiştirememe sorunu yaşamışlar.

Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Tanımları ve işlemlerdeki özellikleri bilen öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular da sorulmuştur. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Bu sınavda matematik özellikle zaman yönetimi açısından eleyici olmuştur.

- "Sınavda fen okuryazarlığı ön planda"


Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Filiz Polat da, "Sorularda 2. üniteye ağırlık verilmiştir. Öğrencilere sorumlu oldukları her üniteden soru sorulmuştur. LGS fen bilimleri soruları yıl içerisinde yayınlanan örnek sorular ile il bazlı sorulara benzerlik göstermektedir. Sınav bu yıl renkli olarak hazırlanmıştır. Sınavda fen okuryazarlığının ön planda olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

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