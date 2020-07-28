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TürkTraktör, ilk yarıda üretimini yüzde 23 artırdı

Şirket, yılın ilk 6 ayında 12 bin 357 adet traktörü üretim bantlarından indirdi - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "Başarılarımızın arkasında, aslında tüm paydaşlarımız nezdinde TürkTraktör markasına duyulan güven yatıyor. Bizler de bu güvenin sağ

TürkTraktör, ilk yarıda üretimini yüzde 23 artırdı
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İSTANBUL - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemlerle üretimine devam eden TürkTraktör, yılın ilk yarısında üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırdı.

TürkTraktör, 2020'nin ilk 6 ayına ait finansal sonuçlarını, TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner ve TürkTraktör Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli'nin katılımıyla düzenlenen online toplantıda açıkladı.

Finansal sonuçlara göre, şirket, Kovid-19'un etkisini ciddi anlamda gösterdiği bir dönemde, üretim, yurt içi satış adetleri ve cirosunda yaşanan artışlarla yılın ilk yarısında başarılı bir performans gösterdi.

Ankara ve Erenler'de bulunan fabrikalarında, tüm çalışma alanlarında Kovid-19'a karşı aldığı ve TSE Güvenli Tesis Sertifikası'yla da tescillenen önlemlerle üretimine devam eden ve yılın ilk 6 ayında toplam 12 bin 357 adet traktörü üretim bantlarından indiren şirket, bu adetlerle üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırdı.

- "Salgın öncesindeki üretim seviyemizi geçmeyi de başardık"

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, toplantıda yaptığı konuşmada, "Son 2 yıldır zorlu pazar koşullarına rağmen liderliğimizi 13. yılına taşımıştık. Yaşanmaya başlanan salgın süreci ise karşımıza farklı zorluklar getirdi. Ancak 65 yılı aşan deneyimimiz ve güçlü finansal yapımızla yeni şartlara uygun çizdiğimiz yol haritamızla ara verdiğimiz üretim faaliyetlerimize hızlı bir şekilde dönerken, salgın öncesindeki üretim seviyemizi geçmeyi de başardık ve pazardaki konumumuzu güçlendirdik." dedi.


- "Şubat ayında kriz planımızı hazırladık"


Kovid-19'a karşı alınan önlemlere değinen Özüner, yılın ilk yarısında alınan başarılı sonuçlarda bu önlemlerin ciddi bir rolü olduğuna işaret etti.

Özüner, şunları kaydetti:

"Şubat ayında pandemi kurulumuzu oluşturarak kriz planımızı hazırladık. Kovid-19 yayılım riskine karşı müşterilerimizden bayilerimize kadar tüm ekosistemimizi kapsayan birçok uygulamayı çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Salgınla birlikte evden çalışma düzenlemesine geçilirken, fabrikalarımızda da üretime ara verildi. Üretime yeniden başlamadan önce ise çalışan yaşam döngüsündeki tüm süreçleri fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde ve izlenebilirlik temelinde yeniden düzenledik. Bu çalışmalarımızın sonucunda Ankara ve Erenler fabrikalarımız, sektörümüzde de bir ilk olan TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı."


- "Salgın döneminde çiftçilere yönelik projeleri hızla hayata geçirdik"

Aykut Özüner, salgın döneminde gıda tedarikinde kritik rol oynayan çiftçilere yönelik projeleri hızla hayata geçirdiklerini belirterek, "Tarımda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çiftçilerimizin bulunduğu yerde servis hizmetlerinden yararlanabilecekleri Mobil Yol Desteği'ni sağladık. Tarımsal verimliliği artırmak üzere kendilerine sektörde ilk olan Tarlam Cepte mobil uygulamasını ücretsiz sunarken, yine ücretsiz olarak erişime sunduğumuz online eğitimlerle çiftçilerimizi desteklemeye devam ettik. Buna ek olarak, mevsimlik işçilerin tarlalardaki çalışmaları hijyenik koşullarda yapabilmeleri için grup şirketimiz Tat AŞ ile birlikte iş birliği yaptık." diye konuştu.

Zorlu salgın günlerinde, toplumun farklı kesimlerine destek olmak adına hareket ettiklerini ifade eden Özüner "Sağlık sektöründe medikal ekipman açığı konusunda da çalışmalarımız oldu. Bu kapsamda, salgında ön saflarda büyük bir özveri ve emekle mücadele eden sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları 'entübasyon ve biyolojik numune alma' kabinlerini, hızlıca Sakarya Erenler ve Ankara'daki fabrikalarımızda üretmeye başladık ve pandemi hastanelerimize teslimlerini gerçekleştirdik." dedi.


- "Üretim ve yaptığımız ihracat ile ekonomiye olan katkımızı sürdüreceğiz"

Yılın ikinci yarısında da üretimden satış ve ihracata kadar bu yıl için belirlenen hedefleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Özüner, "Başarılarımızın arkasında, aslında tüm paydaşlarımız nezdinde TürkTraktör markasına duyulan güven yatıyor. Bizler de bu güvenin sağladığı motivasyonla yarattığımız istihdam, gerçekleştirdiğimiz üretim ve yaptığımız ihracat ile ekonomiye olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu yıl pazarın 2018 seviyesinin bir miktar altında olacağını öngörüyoruz"

TürkTraktör Genel Müdürü Özüner, yıl sonu pazar beklentilerini paylaşırken, "Türkiye traktör pazarı 2019'a göre yüzde 62 büyüdü. Buna rağmen 2018 yılının yüzde 40 gerisinde kaldı. Bu yıl pazarın 2018 seviyesinin bir miktar altında, 41 bin-46 bin aralığında olacağını öngörüyoruz. Bunu tabii etkileyecek birçok faktör var." ifadelerini kullandı.

TürkTraktör Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli de şirketin Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere değindi ve tarıma ilişkin bazı verileri paylaştı.

2020 yılında tarımsal alanda verilen devlet desteklerinin enflasyonun üzerinde artış gösterdiğini kaydeden Canbeyli, Temmuz 2020 itibarıyla desteklerin yüzde 75'inin ödendiğini bildirdi.


- TürkTraktör'ün mali sonuçları


Verilen bilgiye göre, TürkTraktör, yurt içinde gerçekleştirdiği toplam 7 bin 326 adetlik traktör satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 68 artırırken, aynı zamanda 13 yıldır lideri olduğu traktör pazarındaki konumunu da güçlendirdi.

130'dan fazla ülkeye ihracat yapan TürkTraktör, ilk 6 ayda 5 bin 786 adet traktör ihracatı ile Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 86'sını da tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör, yılın ilk 6 ayını 2 milyar 179 milyon TL toplam ciro ile kapattı. Şirketin brüt karı 380 milyon TL, brüt kar marjı yüzde 17,4 olarak gerçekleşirken, faaliyet karı 211 milyon TL ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) tutarı 278 milyon TL oldu. Şirketin faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 9,7 ve yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.

Şirketin net karı ise 161 milyon TL olarak kaydedildi.

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