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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 146 bin 457, can kaybının 4 bin 55 olduğunu, 2 bin 103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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ANKARA - Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 146 bin 457, can kaybının 4 bin 55 olduğu, 2 bin 103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 106 bin 133'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457, vefat sayısı 4 bin 55, yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490, iyileşen sayısı 106 bin 133 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu, maske + 1, 5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

- Madenlerde alınacak önlemlere ilişkin Kovid-19 rehberi

Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Kovid-19 sonrası kontrollü normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı.

Madenlerde alınacak önlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı rehbere göre, mümkün durumlarda vardiyalar bölünerek yoğunluk azaltılacak, sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve düzenleri yeniden gözden geçirilecek ve bu kurala uygun düzenlemeler yapılacak.

Yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve kronik akciğer hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler, immün sistem baskılayıcı ilaç kullananlar ve 65 yaş üstü çalışanlar iş yerinden uzaklaştırılacak, mümkünse evden veya uzaktan çalışma modeline geçilecek.

Çalışma alanlarında, bulaş riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemler geçici süreyle kullanılmayacak, iş yerine girişlerde ateş ölçümü yapılacak bu işlem gün içinde tekrarlanacak.

Yatakhanelerde yatak ya da ranzalar 1,5-2 metre aralıklarla seyreltilerek yerleştirilecek, yatak ya da ranzaların yan yana olanları bir baş bir ayakucu şeklinde konumlandırılacak.

- Giyim mağazalarında alınacak önlemler

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler" başlıklı rehbere göre de çalışanlar, ölçü alırken ya da prova yaparken tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

Deneme kabinlerinde en fazla 10 dakika kalınabilecek, bu bölümde maske çıkarılamayacak.

Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek.

Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak, bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyulacak, sıra beklenmesi gereken yerlerde mesafe, yer işaretleriyle belirlenecek. Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş yerlerde bekleyecek. İş yerlerine misafir alınmayacak.

Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek.

- Ayakkabı ve çanta satışı yapan işletmelerde alınacak önlemler

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler" başlıklı rehbere göre, çalışanlar, müşteriye yardım etme gibi 1 metreden daha yakın durumlarda tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

Müşteriler maskeli olarak iş yerine girecek, girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak, müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya ile ellerini temizleyecek ve iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalacak.

Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak, bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyulacak, sıra beklenmesi gereken her yerde mesafe yer işaretleriyle belirlenecek.

Ayakkabı denemede kullanılan kolaylaştırıcı aparat her müşteriden sonra yüzde 70'lik alkol veya çamaşır suyu içeren bezle silinerek dezenfekte edilecek.

- Gıda satış yerlerindeki önlemler

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehbere göre, iş yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılacak.

Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personel eldiven kullanacak.

Ürünler cam veya tezgahların arkasında korumaya alınacak, sebze ve meyve gibi ürünler paketlenip satışa sunulacak.

- Bakkallarda alınacak önlemler

Sağlık Bakanlığınca, "Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri" başlıklı rehbere göre, maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan kişiler içeri alınmayacak, çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri kabul edilecek.

Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlanacak, sıra beklenmesi gereken her yerde mesafe yer işaretleriyle belirlenecek.

Açık ürünlerin paketlenerek satılması, müşterilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, mümkünse raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından müşteriye verilmesi sağlanacak.

- Oyuncak mağazalarında alınacak önlemler

Sağlık Bakanlığınca "Oyuncak Mağazaları için Alınacak Korunma Önlemleri" başlıklı rehbere göre, kontrollü normalleşme süreci kapsamında oyuncak mağazalarına yönelik tedbirler kapsamında, müşterilerin ürünlerle teması azaltılacak.

Oyuncak mağazalarında, çocuklar için oyun ve eğlence makineleri varsa bu makineler kullanıma kapatılarak, çocukların dikkatini dağıtmaması açısından üstü örtülecek.

Personeli korumak için de tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek.

- Kuyumcu, saatçi ve bijuteri mağazalarında alınacak önlemler

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Kuyumcu, Bijuteri ve Saatçiler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" adlı rehbere göre, ürünlerin deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulacak.

Denenen ürün alınmıyorsa ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya sabunlu suyla silinecek.

Müşterilerden mağazalara tek başlarına girmeleri istenecek, eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalacak.

Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek.

- Minibüs şoförleri ile yolcular için rehber

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgınına karşı minibüs şoförleri ile bu araçları kullanacak yolcuların alacakları tedbirlere ilişkin yayımlanan rehbere göre, minibüs şoförleri ilgili kuruluş ya da meslek odaları tarafından Kovid-19 hakkında bilgilendirilecek.

Koronavirüsle uyumlu ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan şoförler sağlık merkezine yönlendirilecek.

Buna göre, minibüslerde klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak, klima hava filtre bakımı düzenli olarak yaptırılacak.

Minibüsler seyreltme kurallarına uygun şekilde 2 kişilik koltuklara 1, 4 kişilik koltuklara 3 kişi oturacak şekilde yolcu alabilecek.

- Gençler uzun süre sonra sokağa çıktı

Hafta sonu 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlara, çarşamba günü de 0-14 yaş aralığındaki çocuklara tanınan sokağa çıkma izni, bugün de 4 saatliğine 15-20 yaş aralığındaki gençlere verildi.

40 gündür sokağa çıkamayan gençler, 4 saatlik izni özellikle parklarda geçirmeyi tercih etti. Gençlerin, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görüldü.

Parklarda arkadaşlarıyla buluşup sohbet eden gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

- Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Erbaş, Kanal 7 ekranlarından canlı olarak yayımlanan bir programa video konferans sistemiyle katıldı.

Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, camilerin cemaatle namaza açılmasıyla ilgili gelen soru üzerine Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını, süreci takip ettiklerini, normalleşme süreci içerisinde öngörülen bir tarih olarak 12 Haziran'ın belirlendiğini kaydetti.

- "Operasyon bölgelerimizde herhangi bir pozitif vakamız meydana gelmedi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV canlı yayınında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları ve normalleşme sürecine yönelik planlamaları anlattı.

Yürütülen 5 büyük operasyonun artan bir tempoda devam ettiğini bildiren Akar, "Şu ana kadar çok şükür operasyon bölgelerimizde herhangi bir pozitif vakamız meydana gelmedi. Arkadaşlarımızın fedakar ve bilinçli çalışmaları sonucunda gerçekleşti." dedi.

Terhis olan Mehmetçiğin evine sağlıklı şekilde gitmesi, evinden kışlaya gelen Mehmetçiğin de sağlıklı olarak birliğine katılması için gayret gösterdiklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Zaten erteleme de bu nedenle oldu. 1 aylık süre içinde yapacağımız hazırlıkları yaptık. Yapmaya çalıştığımız husus, 31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlaması, buna karşılık 5 Haziran'dan itibaren de celplerin başlaması. Bedelli statüsünde bir değişiklik yok, 20 Haziran'dan itibaren de onların celpleri başlayacak. 4 haftalık eğitimlerini yapmak suretiyle vatani görevlerini tamamlayacaklar. 'Bedelli uzaktan eğitimle yapılsın' gibi bir çalışma gündemimizde yok."

Akar, "5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak tüm gençlerimiz teste tabi tutulacak. Orada testleri yapılacak, Askerlik şubeleri bunu planladılar. Sevkten 3-4 gün önce gerçekleştirilecek. Testlerin sonuçları belirlendikten sonra gençler birliklerine sevk edilecekler." dedi.

- Cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresi uzatıldı

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Mayıs'a kadar ertelendi.

Ayrıca birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubunun, dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı.

- 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile 17 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının pazar günü yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu kapsamdaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirildiği bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

- Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, 19 Mayıs Salı günü gece yarısı sona erecek

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında market, bakkal, manav ve kasapların 16 ve 17 Mayıs Pazar kapalı olacağını, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı ise 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğini bildirdi.

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