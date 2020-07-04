GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Türkiye yolları "elektriklenmeye" devam ediyor

Haziran sonunda Türkiye'de 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,2, hibrit otomobil satışları da yüzde 18 yükseldi - Bu dönemde, benzinli otomo

Türkiye yolları "elektriklenmeye" devam ediyor
27 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - ABDULSELAM DURDAK - Bu yılın ilk altı aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 92,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 18 arttı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.


- 2000cc üstü otomobil satışlarının payı azaldı


Söz konusu dönemde, otomobil pazarında motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,7 artarak yüzde 95,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,9 azalarak yüzde 1,8 pay aldı.

2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 18,2 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.


- Dizel otomobil satışları yüzde 1,1 geriledi


2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarında motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4,4 oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 2,9 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76,9 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 47,9 yükseldi. Dizel otomobil satışları ise yüzde 1,1 geriledi.


- En fazla artış oranı elektrikli otomobillerde kaydedildi


Haziran sonunda 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Böylece, bu yılın ilk altı aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 18 artış gösterdi.

Ayrıca en fazla artış oranı da elektrikli otomobillerde kaydedildi.

- En çok vergi oranı düşük otomobiller tercih edildi


Haziran sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 85,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 123 bin 384 adetle yüzde 60,6 pay, B segmenti otomobiller de 50 bin 271 adetle yüzde 24,7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.
Sedan otomobilleri, yüzde 27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla da hatchback takip etti.

2020 Ocak-Haziran dönemi, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;

MOTOR TİPİ2019 Haziran Sonu
Adet Pay2020 Haziran Sonu
Adet PayDeğişimBenzin57.66636,9%101.99850,1%76,9%Dizel87.68056,1%86.68442,6%-1,1%Otogaz6.1103,9%9.0364,4%47,9%Hibrit4.8323,1%5.7042,8%18,0%Elektrik900,1%1730,1%92,2%Toplam156.378100,00%203.595100,00%30,2%
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
​6 ayda tarih yazıldı rekor kırıldı! Vatandaş akın etti
Isparta'da JASAT timleri kaybolan hayvanları bulup sahibine teslim etti
FUNCİTY'DE EĞLENCE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!
Isparta'da iki köye küçükbaş hayvan desteği
Isparta'da motosiklet performansınızı Güven Motor'la artırın!
Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı
ISPARTA İŞLKUR'DAN DUYURU HABERİ: 1 AY DAHA UZATILDI
MEB'den son dakika Pedagojik formasyon açıklaması
ISPARTA’DA OKUMA ALIŞKANLIĞI HER GECEN GÜN ARTIYOR
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASI
CİHAN ŞAMPİYONU MAHMUT DEMİR'DEN BAŞKAN VELİ GÖK'Ü ZİYARET
Isparta'da trafik denetimlerinde ceza yağdı
AYM’den sevindiren emeklilik kararı! Meclis'e bildirildi
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP
Aranan 37 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı
BAKA, Vali Yazıcı başkanlığında Antalya'da toplandı
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak
Isparta'daki dolandırıcılık olayı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyorIsparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor27 Haziran 2020
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDUDENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU28 Haziran 2020
BİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDIBİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDI28 Haziran 2020
Burdur'da doğal hayatı anlatan merkezdeki heykellere maske takıldıBurdur'da doğal hayatı anlatan merkezdeki heykellere maske takıldı28 Haziran 2020
Isparta'daki dolandırıcılık olayıIsparta'daki dolandırıcılık olayı29 Haziran 2020
Burdur'da YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdiBurdur'da YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi28 Haziran 2020
Burdur'da mazot, akü ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandıBurdur'da mazot, akü ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı28 Haziran 2020
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYPISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP01 Temmuz 2020
Türkiye'nin mis kokulu mor tarlaları görsel şölen sunuyorTürkiye'nin mis kokulu mor tarlaları görsel şölen sunuyor29 Haziran 2020
ISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR DOĞA HARİKASIISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR DOĞA HARİKASI29 Haziran 2020
Futbol: TFF 1. LigFutbol: TFF 1. Lig29 Haziran 2020
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacakResmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak30 Haziran 2020
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yokBu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok30 Haziran 2020
“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”30 Haziran 2020
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASIÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASI02 Temmuz 2020
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulunduIsparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu01 Temmuz 2020
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldıGüleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı30 Haziran 2020
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladıSalda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı30 Haziran 2020
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!Türkiye'de bir ilk üretime hazır!30 Haziran 2020
Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandıIsparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı30 Haziran 2020