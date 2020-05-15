GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

İçişleri Bakanlığı, berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 kurallarının denetimi için valiliklere genelge gönderdi - Genelgeye göre, 81 ilde bugün eş zamanlı berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım faaliyetlerinde,

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
27 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANKARA - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde eş zamanlı berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri (AVM), toplu ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek. Ayrıca bugün saat 15.00-24.00 arasında da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirilecek.

Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının önemi vurgulandı.

Bu kapsamda berber, kuaför ve güzellik merkezi, AVM'ler, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetlerinde, giriş-çıkış kısıtlaması olan illerde giriş-çıkışlarda uyulması gereken kuralların, alınması gereken önlemlerin belirlenerek tüm valiliklere gönderildiği hatırlatıldı.

Genelgede, hava sıcaklığının artması nedeniyle toplu ulaşımda, park, bahçe, cadde ve sokaklarda, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde kısıtlama sonrasında market, pazar yeri, alışveriş yerleri ile caddelerde toplumsal hareketlilikte artış yaşandığı, sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların oluştuğu belirtildi.

- Denetimler eş zamanlı olacak

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, uyulması gereken kurallarla alınması gereken önlemlere ilişkin bugün 81 ilde eş zamanlı denetim yapılması kararı alındığı bildirildi.

Genelgeye göre, denetimlerde sosyal mesafe kurallarının yanı sıra, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde ve seyahat kısıtlaması olan illerde daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

- Kontrolü yapılacak tedbirler

Denetimlerde berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) kurallarına uyulup uyulmadığına bakılacak.

AVM'lerde, AVM içi ve iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilip edilmediği, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasındaki kurallara uyma, iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyma, AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemler kontrol edilecek.

Ticari taksilerde ise taksi ve durakların dezenfeksiyonu, şoför ve müşterinin maske kullanımı, taksilerde yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırı, her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin dezenfeksiyonu, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı denetlenecek.

- "Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemeli"

Pazar yerlerinde maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler ile ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapılacak.

Şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşımda ise şehir giriş-çıkış kısıtlamasına devam edilen illerden çıkış, bu illere varış ya da bu illerden transit geçiş için gerekli olan "seyahat izin belgesi" olmaksızın özel araçla veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilip edilmediği, alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı, il giriş-çıkış noktalarında tüm yolcuların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı, şehirler arası toplu ulaşımda valilik izni alınıp alınmadığı, yolculara seyahat izin belgesi düzenlenip düzenlenmediği denetlenecek.

Genelgede, söz konusu hususlar başta olmak üzere, daha önce illere gönderilen genelgelerle ortaya konulan tedbirlere, önlemlere ilişkin tüm hususların sahadaki uygulanmasının sektöre göre ilgili birim, kurum ve meslek odalarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak denetim gruplarıyla detaylı şekilde kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Valiliklerden, planlama ile ilgili birimler arasında (genel kolluk birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Bu denetimler daha önce İçişleri Bakanlığı talimatıyla tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleriyle yapılacak.

- Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlıyor

Öte yandan, 30 bin 443 emniyet, 20 bin 730 jandarma ve 712 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeğiyle 8 bin 151 noktada "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapılacak.

Uygulama, ülke genelinde eş zamanlı olarak bugün 15.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Uygulamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, semt pazarlarında, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadığı, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığı, park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı denetlenecek.

Ayrıca bu geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 15 ilde, sosyal mesafe kuralının özellikle 15.00-24.00 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerlerde de kontrol yapılacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yenilenen görünümüyle Isparta Kolçelik Kavşağı
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı
BAKA toplantısında Isparta için önemli adımlar...
SDÜ'de çok kapsamlı yeni bir bölüm açıldı! mezunlarına bir çok alanda iş var!
Son dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
ISPARTA'DA KORONAVİRÜSE KARŞI SIKI TEDBİR!
Isparta Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’dan doğum günü sürprizi
Bu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı
MEB'den önemli kararlar! Harekete geçildi
​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir
Son dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi
Son dakika haber...Isparta'da deprem!
Bakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklama
Isparta'da tüfekle yaralama olayı...!
Isparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesi
Sürücüler dikkat! Isparta - Burdur yolunda...
Isparta'da aktardan haftada 1 buçuk kilo zayıflatan program
"Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı
Isparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdü
TKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi
Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...
Isparta'da narko operasyon! araçta ele geçirildi
TCDD'den Isparta, Burdur uyarısı...dikkat!
81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!Valilik'ten Isparta için çok önemli duyuru!08 Mayıs 2020
Isparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiIsparta'da 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti09 Mayıs 2020
Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Milyonlarca emekliye müjdeSon dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Milyonlarca emekliye müjde08 Mayıs 2020
Isparta haber son dakika: SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan önemli açıklama...Isparta haber son dakika: SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan önemli açıklama...08 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 8 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı08 Mayıs 2020
Isparta'da 2020 yılı gül sezonu açıldıIsparta'da 2020 yılı gül sezonu açıldı08 Mayıs 2020
Milletvekili Özel'den ITB ziyareti... Borsa Isparta için neler yaptı?Milletvekili Özel'den ITB ziyareti... Borsa Isparta için neler yaptı?08 Mayıs 2020
Yeni haber: Isparta 32 spor sahaya iniyor!Yeni haber: Isparta 32 spor sahaya iniyor!08 Mayıs 2020
Isparta'da o bölge için kene uyarısı! 1 kişi öldü!Isparta'da o bölge için kene uyarısı! 1 kişi öldü!09 Mayıs 2020
Telalem'den telefonlar için kablosuz elektronik ürünlerTelalem'den telefonlar için kablosuz elektronik ürünler09 Mayıs 2020
Visrüsün belini kırdık sıra onda! harekete geçildi...Visrüsün belini kırdık sıra onda! harekete geçildi...09 Mayıs 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar...Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar...09 Mayıs 2020
Dünyada bir ilk! Korronavirüse karşı yeni umutDünyada bir ilk! Korronavirüse karşı yeni umut09 Mayıs 2020
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesiIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi12 Mayıs 2020
Bakanlık'tan Çarpıcı Koronavirüs Araştırması: 100 Gün YaşıyorBakanlık'tan Çarpıcı Koronavirüs Araştırması: 100 Gün Yaşıyor09 Mayıs 2020
Koza Tekstil'den Anneler Günü'ne özel kampanyalar!Koza Tekstil'den Anneler Günü'ne özel kampanyalar!09 Mayıs 2020
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden hava durumu uyarısı...Bu illerde oturanlar dikkat! Meteorolojiden hava durumu uyarısı...09 Mayıs 2020
Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!11 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 9 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 9 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı09 Mayıs 2020
Isparta'da valilik'ten çok önemli duyuru! herkesi ilgilendiriyor!Isparta'da valilik'ten çok önemli duyuru! herkesi ilgilendiriyor!09 Mayıs 2020