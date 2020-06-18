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Türkiye Finans'tan esnaf ve KOBİ'lere destek paketi

Banka, esnaf ve KOBİ'ler için hayata geçirdiği "Kaldığınız Yerden Devam Edin" kampanyası ile salgın döneminde nakit akışı zarar gören ve yeniden kepenk açan esnaf ve KOBİ'lere normalleşme sürecinde de destek olmayı amaçlıyor - 24 ay vadeli ve yüzde 0,74't

Türkiye Finans'tan esnaf ve KOBİ'lere destek paketi
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İSTANBUL - Türkiye Finans, Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kepenk açan esnaf ve KOBİ'ler için "Kaldığınız Yerden Devam Edin" kampanyasıyla yeni bir destek paketini hayata geçiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, pandemi süresince toplumun farklı kesimlerine yönelik sunduğu destek paketlerine bir yenisini ekliyor.

Banka, esnaf ve KOBİ'ler için hayata geçirdiği "Kaldığınız Yerden Devam Edin" kampanyası ile salgın döneminde nakit akışı zarar gören ve yeniden kepenk açan esnaf ve KOBİ'lere normalleşme sürecinde de destek olmaya devam ediyor.

Ülke ekonomisinin lokomotifi esnaf ve KOBİ'lerin hayata yeniden katılmalarını ve kaldıkları yerden işlerine devam etmelerini kolaylaştıran kampanya kapsamında yüzde 0,74'ten başlayan rekabetçi kar oranlarıyla sunulan finansmanın geri ödemesi 24 ay vadeli olarak yapılabilecek.

KOBİ'ler, avantajlı finansman imkanının yanı sıra Türkiye Finans'ın, hesapta yeterli bakiye olmasa da vadesi geldiğinde ödeme imkanı sağlayan Destek Çek ürününden, uygun komisyonlu POS hizmetinden ve 3 ay boyunca internet ve mobil şubelerden ücretsiz para transferi yapma imkanından yararlanabilecek. Kampanya, 15 Temmuz 2020'ye kadar devam edecek.


- "Elimizi taşın altına koyduk"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, salgın döneminde Türkiye'ye ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla toplumun farklı kesimlerine can suyu olan destek paketlerini çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirterek, bu desteklerin normalleşme sürecinde de devam ettiğini bildirdi.

Akşam, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans olarak, pandemi döneminin başından bu yana salgının etkilerini en aza indirgemek amacıyla sağlık çalışanlarından kamu görevlilerine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan bu süreçte ekonomik olarak etkilenen, toplumun farklı kesimlerinden tüm müşterilerimize özel kampanyalar ve destek paketleri sunarak sorumluluk aldık ve elimizi taşın altına koyduk. Önümüzdeki dönemde ekonominin çarklarının yeniden, güçlü bir şekilde dönebilmesi için tüm sektörlerin üzerlerine düşen görevleri yapması, şartları kolaylaştıran her türlü çabayı vermesi gerekiyor. Türkiye Finans olarak, önümüzdeki dönemde de toplumun farklı kesimlerinin kalkınmasının önünü açan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kampanyalar ve hizmetler hayata geçirmeye devam edeceğiz."


- "Esnaf ve KOBİ'lerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz"


Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz de ülke ekonomisinin yapı taşlarından olan KOBİ ve esnafın normalleşme döneminde toparlanmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını, bu dönemde esnaf ve KOBİ'lerin işlerine hiç ara vermemişçesine devam edebilmeleri ve yaşadıkları finansman sıkıntılarına çözüm üretmek üzere bu destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Özdeniz, şunları kaydetti:

"Esnaf ve KOBİ'lerimize yüzde 0,74'ten başlayan avantajlı kar oranları ile sunduğumuz finansman desteğinin yanı sıra işletmeler açısından kolaylık sağlayan farklı ürünlerimizden faydalanma olanağı sunarak onların işlerine yarayacak teklifleri de bu kampanya ile bir araya getirdik. Hesaplarında yeterli bakiye olmasa da vadesi geldiğinde limitleri dahilinde ödeme imkanı sağladığımız Destek Çek ürünümüzden, uygun komisyonlu POS hizmetimizden faydalanma ve 3 ay boyunca internet ve mobil şubelerden ücretsiz para transferi yapma imkanını da kampanyamız kapsamında esnaf ve KOBİ'lerimize sunuyoruz. Türkiye Finans olarak her zaman olduğu gibi normalleşme sürecinde de tüm ihtiyaçları için esnaf ve KOBİ'lerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz."


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