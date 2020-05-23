GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Türk ve Suriyeli gönüllüler BM projesinde buluştu

Mersin'de, BMMYK'nin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirdiği "Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Mülteci Gönüllülerin Eliyle Sabun, Maske ve Yüz Siperliği Üretimi Projesi" kapsamında sabun üretimine başlandı - Gönüllülerden 35 yaşındak

Türk ve Suriyeli gönüllüler BM projesinde buluştu
36 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

MERSİN - SERKAN AVCI - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) desteğiyle Mersin'de açılan atölyelerde, Türk ve Suriyeli gönüllüler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için sabun üretiyorlar.

Kovid-19'a karşı 9 ildeki 12 atölyede hayata geçirilen "Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve Mülteci Gönüllülerin Eliyle Sabun, Maske ve Yüz Siperliği Üretimi Projesi" kapsamında çalışmalar başladı.

Pilot iller arasındaki en fazla atölye sayısına sahip Mersin'de, sabun üretimi için projeye dahil edilen sivil toplum kuruluşları öncülüğünde 3 atölye kuruldu.

Malzeme tedarikinin ardından bir araya gelen gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak sabunlar için üretime geçti.

Çeşitli renk, şekil ve ebatlara sahip sabunların üretiminde yoğun mesai harcayan gönüllüler, maske, eldiven kullanarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

- "Büyük bir keyifle üretim yapıyorlar"

Proje yürütücülerinden Uluslararası Gençlik ve Dayanışma Derneği (UGDD) Mersin Temsilcisi Aynur Olgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BMMYK destekli projede, katılımcılarda sosyal uyum sağlandığını söyledi.

Projenin, iki ülkenin vatandaşları arasındaki ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağına işaret eden Olgaç, "Gönüllü mültecilerin eliyle Türk vatandaşlarımıza sabun dağıtımı yaparak, ön yargıların kırılması noktasında önemli bir adım atacağımızı düşünüyorum." dedi.

Olgaç, üretiminin hızla devam ettiğini belirterek, "Her şey planladığımız şekilde gidiyor. Tamamen doğal sabun kullanılıyor, içerisinde kimyasal madde yok. Üretim yapan herkesin maskesi ve eldiveni var. Alanı çok doğru kullanıyoruz. Kimse birbiriyle temasta bulunmuyor, buna çok dikkat ediliyor. Bu süreç çok önemli, birinci önceliğimiz insan sağlığını önemsemek ve hijyen tedbirlerini almak." diye konuştu.

Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Volkan Gültekin de Türklerin ve Suriyelilerin, Kovid-19 salgınına karşı gönüllü olarak yan yana geldiğini ifade etti.

Vatandaşların salgın karşısındaki hijyen koşullarını sağlamaları için sabun üretimi yaptıklarını aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"Biz gönüllü mülteci dostlarımızla kentte yaşayan halka sabun dağıtarak, onların salgından en az derecede etkilenmesini sağlamaya dönük çalışma yürütüyoruz. Salgın koşulları herhangi bir millet ve ırk ayrımı yapmıyor, herkesi etkiliyor. Bu anlamda savaştan gelen Suriyeli mülteciler de aslında bizim yeni komşularımız, onların da bu dayanışmayı bize göstermiş olması salgına karşı birlikte 'dur' demenin yolunu açıyor. Büyük bir keyifle üretim yapıyorlar. Yaptıkları işin sonucunda ulaşacakları amaç onları daha çok mutlu ediyor."

- "Türk devleti bize çok yardım etti"

Gönüllülerden 35 yaşındaki Mushab El Hüseyin, ülkelerindeki iç savaşın ardından Türkiye'nin kendilerine kucak açmasıyla 6 yıl önce kentte yaşamaya başladığını anlattı.

Türkiye'nin, Suriye halkına büyük yardımlarda bulunduğunu belirten Hüseyin, şöyle konuştu:

"Savaş zamanında kimse bize kapı açmadı. Suriye'de savaş vardı, bombalar atılıyordu. Türkiye bize kapı açtı. Yavaş yavaş alıştık, çok beğendik burayı. İnsanlar ve Türk devleti bize çok yardım etti, çok mutlu olduk. Burası ikinci vatanımız. Koronavirüs salgını nedeniyle herkes evinde, insanların ihtiyaçları var. Onlar bize yardım etmişti, biz de Türk vatandaşları için üretim yapıyoruz."

Zeynep Mufarrec (26) de Türkiye'nin yardımlarıyla birlikte huzurlu bir şekilde yaşadıklarını dile getirerek, "Türk halkına sabun ürettiğim için çok mutluyum. Biz de sabun üreterek yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Dekoratif El Sanatları Eğitmeni İlknur Erkek de Kovid-19 salgınına karşı din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir çatı altında toplanan gönüllülerin, canla başla üretim yaptıklarını ifade etti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...
Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?
Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020
Isparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuru
Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...
Isparta ve Burdur'da karantinada kalıyorlardı! memleketlerine gönderildi
Isparta'da Ramazan Ayında gıda denetimi
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı
Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi
Isparta OBM'de göreb değişimleri
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru
Isparta Belediyesi'den emlak vergisi açıklaması...Kapıda ödeme yapabilecekler
"Güller diyarında" hasatta, "Kovid-19" sessizliği
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladıSon dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı18 Mayıs 2020
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''16 Mayıs 2020
Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!16 Mayıs 2020
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 202021 Mayıs 2020
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR20 Mayıs 2020
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!17 Mayıs 2020
Isparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldü16 Mayıs 2020
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!18 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi17 Mayıs 2020
Isparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandıIsparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandı17 Mayıs 2020
Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! 19 Mayıs 2020
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DEBAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE17 Mayıs 2020
Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!19 Mayıs 2020
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...21 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldüIsparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü21 Mayıs 2020
Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!17 Mayıs 2020
ABD'den gelen Türk vatandaşları Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi ABD'den gelen Türk vatandaşları Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi 17 Mayıs 2020
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?20 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuruSon dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru20 Mayıs 2020