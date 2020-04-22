İSTANBUL - Türk Telekom'un az gören çocuklar için hayata geçirdiği "Günışığı" projesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını resim ve videolar ile kutladı.



Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, toplumsal sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor.

Türk Telekom, bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Derneği iş birliği ile az gören çocukların görme yetilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Günışığı"ndaki çocuklarla TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında, "Günışığı" projesinde yer alan çocuklar tarafından "Bir asırlık bayram" temasıyla çizilen resimler, "www.1asirlikbayram.com" sitesinde sergilendi. Diğer yandan çocuklar İstiklal Marşı'nı seslendirdikleri ve kendilerini tanıttıkları videolarla bayram coşkusunu yaşadı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şunları kaydetti:

"Az gören çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projemiz Günışığı ile koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde hem eğitimlerini uzaktan destekleyerek hem de online aktiviteler düzenleyerek onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu projede eğitim alan çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Meclisimizin 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları özel içeriklerle kutladılar. Milli mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yad ederek, tüm çocuklar için sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

