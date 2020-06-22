İSTANBUL - Türk Telekom, siber güvenlik alanında kendilerini geliştirmek isteyen gençleri desteklemek amacıyla Siber Güvenlik Kampı projesini hayata geçiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve siber vatan oluşturma vizyonuna katkı sağlamak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplum genelinde güçlü bir dijital farkındalık oluşturma mesajı çerçevesinde online siber güvenlik eğitimleri verecek.

Üniversite ve yüksek lisans öğrencileri ile üniversiteden en fazla 1 yıl önce mezun olan adaylara açık olan eğitimlere katılmak isteyenler, 22 Haziran-6 Temmuz döneminde "https://siberkamp.turktelekomkariyer.com.tr/" adresinden başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, projeye "Dijital Geleceğin Anahtarı Sende" mottosuyla başlandığını ifade etti.

Hem ülkelere hem özel sektöre yönelik siber saldırıların veri güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Vural, "Siber saldırıların etkisinin her geçen gün artmasında, bu alanda yetişmiş insan kaynağındaki kısıtlılık da büyük rol oynuyor. Biz de Siber Güvenlik Kampı kapsamında, Türk Telekom'dan ve sektörden uzman isimlerin 10 gün boyunca vereceği toplam 100 saatlik eğitimlerle, siber saldırılarda etkili olan araç ve teknikleri tanıma ve bu saldırıları engelleme becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.